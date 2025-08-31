Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Oficiales de Polisur arrestaron a un hombre señalado de presunto abuso sexual contra una menor de 7 años, en el municipio San Francisco del estado Zulia.

El aprendido está identificado como Robert Fernández.

El incidente fue reportado al Centro de Operaciones Policiales (C.O.P) quien recibió una solicitud de asistencia desde el Hospital Materno Infantil Doctor Rafael Belloso Chacín.

Al llegar al centro médico, los funcionarios se entrevistaron con los médicos de guardia, quienes confirmaron el diagnóstico de la niña de 7 años, presentaba sangrado y dolor abdominal.

La madre de la niña, denunció que su hija había sido abusada sexualmente por su tío paterno, quien la amenazó de muerte. La niña reveló el presunto abuso a las doctoras tras sentirse en confianza, ya que había estado sufriendo desde el día anterior.

Los funcionarios de Polisur se trasladaron a la vivienda del sospechoso, donde al llegar, el acusado intentó huir. Sin embargo, fue aprehendido y se le informaron sus derechos. Posteriormente, fue llevado a un centro médico para una evaluación y luego al Centro de Resguardo y Garantías del Aprehendido.

La Fiscal Especial en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, fue notificada sobre el caso, y las actualizaciones policiales quedan a la orden del Ministerio Público.

