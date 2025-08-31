Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Un accidente de motocicleta registrado la tarde de este domingo 31 de agosto, en la urbanización Fondur del sector El Danto, en el municipio Lagunillas, dejó como resultado a un hombre gravemente herido.

Aproximadamente a la una y media de la tarde, el motorizado, cuya identidad aún se desconoce, perdió el control de su vehículo y se estrelló.

Vecinos del sector se aglomeraron en el lugar para auxiliar al hombre, de quien solo se sabe que es residente del sector San Benito de esa misma parroquia. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el estado de la víctima y las causas del siniestro.

Noticia al Día/Crónica Col