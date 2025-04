Actriz Ivette Domínguez denuncia amenazas de una presunta secta y pide al Fiscal General investigue el caso

Desde hace cuatro meses, la actriz, Ivette Domínguez, está siendo atacada a través de mensajes por WhatsApp. Son más de 10 números telefónicos que le envían amenazándola.

Ante la fuerte arremetida, Domínguez, decidió denunciar lo sucedido antes las autoridades competentes, sin embargo, esto no ha frenado el ataque perpetrado por un presunto grupo de personas que, según, pertenecen a una "secta".

Así lo dio a conocer la actriz venezolana, quien acudió a sus redes sociales y decidió contar su vivencia y el miedo que esto le causa. Asimismo, le pidió ayuda al fiscal general de la república, Tarek William Saab, para que acelere el proceso investigativo y esclarezcan el caso.

"Desde el día 3 de diciembre del 2024, estoy siendo atacada y amenazada. Mi único pecado fue haber hecho una Colocuña de Navidad. Esto es una averiguación penal abierta con el CICPC, que va bastante adelantada, pero temo por mi vida. No es fácil estar en estos cuatro meses recibiendo ataques, porque ellos saben quién soy yo, más yo no sé, quiénes son ellos", comenzó a relatar la actriz Ivette Domínguez.

Llorando, la actriz le pidió ayuda al fiscal Saab. "Todo lo que he hecho es trabajar en este país y yo necesito que usted me ayude a esclarecer todo esto. Son más de siete, ocho, nueve números telefónicos que me envían y el último mensaje me escribieron que pertenecían a una secta".

Noticia al Día