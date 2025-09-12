Viernes 12 de septiembre de 2025
Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Hubo un milagro"

Enalteció la labor de los cuerpos de Bomberos tanto de Maracaibo y San Francisco en el rápido accionar para aplacar las llamas en la fábrica de fuegos artificiales

Por Candy Valbuena

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:
Foto: Xiomara Solano
En horas de la noche de este jueves 11 de septiembre el alcalde de San Francisco, Héctor Soto se pronunció en torno al lamentable suceso que afecta a cientos de familias del municipio sureño, al tiempo que reconoció la labor de los cuerpos de bomberos de Maracaibo y San Francisco.

Tras el incendio producido en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la Zona Industrial del municipio sureño se contabilizan daños materiales de al menos 482 viviendas afectadas y unos 35 heridos, tal como lo dieron a conocer gobernador del Zulia, Luis Caldera y la secretaria de regional de gobierno, Ángela Fernández.

El alcalde de San Francisco declaró que, "Gracias a Dios" no hubo pérdidas humanas, "ni siquiera tenemos personas con quemaduras en este ejercicio", esto, con respecto a los efectivos bomberiles en su accionar para aplacar el incendio.

"Si nosotros vamos al sitio sabemos que ahí lo que hubo fue un milagro de nuestro señor Jesucristo y resaltamos el trabajo de los cuerpos de bomberos y los organismos de seguridad del estado de manera oportuna. Fue una operación quirúrgica que nuestros bomberos de San Francisco, de Maracaibo y todos los equipos de seguridad desarrollaron para poder atender este caso", expresó Soto.

