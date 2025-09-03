CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Tras diversos operativos de seguridad en la región central del país, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a tres hombres solicitados por el delito de homicidio. Estos procedimientos se realizaron en los estados Lara, Portuguesa y en la Gran Caracas.

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la detención de los tres hombres solicitados por homicidio, son parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir la violencia y garantizar la seguridad en el país.

Los detenidos se identifican como, Ricardo Antonio Pineda Loyo (24), aprehendido en Lara por homicidio intencional calificado y agavillamiento, Daiker David Vaamonde Arthur (33) arrestado en Caracas por homicidio calificado y Javier Antonio Ochoa Buitriago (39), detenido en Portuguesa por homicidio culposo.

Estos sujetos estaban siendo buscados por las autoridades debido a su implicación en varios actos violentos que resultaron en la muerte de varias víctimas. Este procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Dia / Con información de Douglas Rico Instagram