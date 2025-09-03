Miércoles 03 de septiembre de 2025
Sucesos

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la detención de los tres hombres solicitados por homicidio, son parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir la violencia y garantizar la seguridad en el país.

Por Pasante1

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas
Estos sujetos fueron detenidos por funcionarios del CICPC en la región central del país. Foto: Douglas Rico.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras diversos operativos de seguridad en la región central del país, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a tres hombres solicitados por el delito de homicidio. Estos procedimientos se realizaron en los estados Lara, Portuguesa y en la Gran Caracas.

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la detención de los tres hombres solicitados por homicidio, son parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir la violencia y garantizar la seguridad en el país.

Los detenidos se identifican como,  Ricardo Antonio Pineda Loyo (24), aprehendido en Lara por homicidio intencional calificado y agavillamiento, Daiker David Vaamonde Arthur (33) arrestado en Caracas por homicidio calificado y Javier Antonio Ochoa Buitriago (39), detenido en Portuguesa por homicidio culposo.

Estos sujetos estaban siendo buscados por las autoridades debido a su implicación en varios actos violentos que resultaron en la muerte de varias víctimas. Este procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Dia / Con información de Douglas Rico Instagram

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Un reloj detenido a las 8:30 am en Las Mercedes: Viaje en el tiempo

Un reloj detenido a las 8:30 am en Las Mercedes: Viaje en el tiempo

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

"China es imparable": Xi Jinping en desfile militar junto a Putin y Kim Jong-un

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

INTT realizará operativo para trámites vehiculares en el Zulia desde este 3 al 6-Sep

INTT realizará operativo para trámites vehiculares en el Zulia desde este 3 al 6-Sep

Noticias Relacionadas

Cultura

Un reloj detenido a las 8:30 am en Las Mercedes: Viaje en el tiempo

La diligencia y afecto del sacerdote Jannato Madalaine llevó a la construcción del templo en 1842
Sucesos

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

El Fiscal General se pronunció al respecto
Sucesos

Dos carros impactaron en la avenida Bella Vista con 5 de Julio

El choque fue notificado a funcionarios de la PNB
Sucesos

Capturan en Cúcuta a presunto coordinador criminal del Tren de Aragua

La Policía Nacional de Colombia capturó este martes 2 de septiembre en Cúcuta a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias ‘HD’,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025