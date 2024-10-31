El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que van a ser citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), todos aquellos que dijeron que hay testigos que vieron cuando "secuestraron" a Edwin Santos, dirigente de Voluntad Popular.

"Van a tener que llevar los testigos. Usted no puede decir que hay testigo y es mentira", advirtió Cabello durante la alocución de su programa "Con el Mazo Dando" 501.

Cabello aclaró que las investigaciones arrojaron que fue un lamentable accidente vial en el que el dirigente de Voluntad Popular perdió la vida, sin embargo inmediatamente salió la derecha a acusar al Gobierno que lo habían secuestrado organismos de seguridad.

"Eso es una manipulación para que el mundo crea que en Venezuela el Gobierno está asesinando a la gente de la oposición. Si PROVEA dijo que había testigos, va a tener que presentarlos, no se va a poder esconder detrás que son una oenegé. Se acabó la mamadera de gallo, ustedes cruzaron la raya", indicó.

Enfatizó que CICPC es la mejor policía científica del mundo y Douglas Rico es un gran investigador. «Por eso estamos seguros que fue un accidente, se hizo autopsia, fotos y todas las pesquisas así lo confirmaron, precisó.

Noticia al Día / VTV