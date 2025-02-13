De San Jacinto pa’ Guantánamo: Madre asegura que su hijo no pertenece a ninguna banda criminal

Joan Bastidas, fue uno de los migrantes venezolanos trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba, como parte de la política de deportación del presidente Donald Trump.

Las secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem (DHS, por sus siglas en inglés), reflejaron al grupo de personas vestidas con uniformes grises y con las manos esposadas, escoltadas por agentes de seguridad.

Según Noem, el presidente Trump ha sido muy claro: "la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. Eso empieza hoy”, escribió en su cuenta de X.

Madre desesperada

Las fotografías divulgadas llenaron de desesperación a más de un venezolano, siendo esta la madre de, Joan Bastidas, quien cayó en esa redada. El joven es de San Jacinto, municipio Maracaibo del estado Zulia.

A través de una grabación difundida por el periodista, Sergio Novelli, la progenitora de Bastidas, aseguró que su hijo no es ningún criminal ni pertenecía al Tren de Aragua.

La mujer llorando y con voz quebrada acotó, que a su hijo se lo llevaron por los tatuajes que tenía en su cuerpo.

"Él estaba en el refugio del paso de Texas desde el 17 de octubre del año pasado y me dijo que lo tenían bajo investigación por los tatuajes, pero el 19 de diciembre me llamó muy contento y me dijo que ya habían llamado a su hermano y lo soltarían", relataba la mujer en el video.

Desafortunadamente, la marabina volvió a ver su hijo a través de unas fotografías reseñadas por medios locales, donde a grandes titulares decían que ellos eran los primeros migrantes enviados a Guantánamo, siendo varios venezolanos y uno de ellos Bastidas.

La marabina implora para que el caso de su hijo sea investigado a profundidad, esclarecido y que Joan Bastidas salga en libertad.

Noticia al Día / Sergio Novelli / Ciber Cuba