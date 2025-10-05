Desarticulan banda de secuestradores que utilizaban vestimenta del CICPC para cometer sus delitos

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ciudad Bolivar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron desarticular una banda de secuestradores que para ejecutar sus fechorías, utilizaban indumentaria de este organismo detectivesco.

Esta organización delictiva se dedicaba a interceptar, robar y secuestrar a comerciantes en la parroquia Marhuanta, municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, según informó el comisario Douglas Rico, director general del CICPC en su cuenta en la red social Instagram.

Los antisociales fueron identificados como Daniel Isaac Quiñonez Sánchez, de 34 años de edad, María Victoria Sanz Patetet (48), Arneris Josefina Valladares Sanz (28), Arneibis María Valladares Sanz (30) y Luis Gustavo Rivas Figuera (36), detenidos en el sector Barrio Venezuela, calle Orinoco en la referida entidad.

Tras una exhaustiva labor de investigación de campo y experticias técnico científicas, se determinó que estos delincuentes vestían prendas alusivas al CICPC y utilizaban una camioneta para abordar a sus víctimas. Bajo amenazas de muerte, obligaban a los comerciantes a subir al vehículo con la intención de secuestrarlos, agrediendo a quienes se resisten.

Durante un intento de secuestro, se generó un enfrentamiento entre los delincuentes, resultando herido de gravedad uno de los victimarios, quien actualmente se encuentra en estado de salud crítico. Al momento de la detención se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, dos gorras (una de ellas con el logo del CICPC) y dos teléfonos móviles.

El CICPC continúa tras la pista de tres delincuentes más que se encuentran prófugos de la justicia venezolana. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Bolívar para los procedimientos legales correspondientes.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram