Detenida en Santa Bárbara una mula "preñada de droga": Viajaba de Colombia a Cumaná

Una mujer con más de 10 dediles de droga en su organismo fue detenida este lunes primero de septiembre por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos a la URIA-11, Y D-115 del CZGNB-1, en Santa Bárbara del Zulia, cuando viajaba desde Colombia hacia el estado Sucre.

Se trasladaba en un vehículo de transporte público y tras su aprehensión, la fémina fue sometida a un estudio radiológico en la región pélvico abdominal, a través del cual las autoridades determinaron que tenía en su estomago varios cuerpos extraños en forma de dediles con un peso de 226 gramos.

Al ser entrevistada por las autoridades, manifestó que viajaba desde Colombia hasta Cumaná en el estado Sucre. Posteriormente, fue llevada al Hospital General de Santa Bárbara de Zulia, para el proceso de expulsión. Este caso fue notificado a la Fiscalía N°16 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa GNB