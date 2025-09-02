Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Detenida en Santa Bárbara una mula "preñada de droga": Viajaba de Colombia a Cumaná

Una mujer con más de 10 dediles de droga en su organismo fue detenida durante este fin de semana por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos a la URIA-11, Y D-115 del CZGNB-1, en Santa Bárbara del Zulia, cuando viajaba desde Colombia hacia el estado Sucre.

Por José Gregorio Flores

Detenida en Santa Bárbara una mula
La fémina tenía en su organismo más de 10 dediles de droga al momento de su detención. Foto: GNB.
Una mujer con más de 10 dediles de droga en su organismo fue detenida este lunes primero de septiembre por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos a la URIA-11, Y D-115 del CZGNB-1, en Santa Bárbara del Zulia, cuando viajaba desde Colombia hacia el estado Sucre.

Se trasladaba en un vehículo de transporte público y tras su aprehensión, la fémina fue sometida a un estudio radiológico en la región pélvico abdominal, a través del cual las autoridades determinaron que tenía en su estomago varios cuerpos extraños en forma de dediles con un peso de 226 gramos.

Al ser entrevistada por las autoridades, manifestó que viajaba desde Colombia hasta Cumaná en el estado Sucre. Posteriormente, fue llevada al Hospital General de Santa Bárbara de Zulia, para el proceso de expulsión. Este caso fue notificado a la Fiscalía N°16 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa GNB

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Fue un ataque letal": Marco Rubio sobre el golpe de EEUU contra un "barco con droga" que salía de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este martes 2 de septiembre que fuerzas militares de su país…
Al Dia

Donald Trump comenta los reportes sobre su supuesta enfermedad y muerte

"Los medios tienen tan poca credibilidad", enfatizó el mandatario estadounidense.
Sucesos

Dos muertos dejó vuelco de una camioneta en el estado Bolívar

Dos jóvenes perdieron la vida durante este fin de semana tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, mientras se desplazaban por la carretera principal del sector La Macarena, parroquia Agua Salada, municipio Angostura del Orinoco en Ciudad Bolívar.

Al Dia

Antonella Squettino: la venezolana que abrió las puertas del scouting femenino en la MLB

La venezolana es responsable de evaluar prospectos locales e identificar talento emergente para los Medias Rojas de Boston

