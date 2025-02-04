Detenido por darle una golpiza a su madre

El sujeto, por problemas de convivencia con su progenitora, la insultó y luego le cayó a golpes en la cara

Tras someter a su propia madre a una fuerte golpiza, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron la detención de un sujeto identificado como Leugim Nitsuga Monsalve Moreno (29), en el sector 2, parroquia Antímano, municipio Libertador, en Caracas.

Las autoridades al recibir la denuncia interpuesta por la víctima, de 55 años de edad, iniciaron las labores de investigación de campo y análisis técnicos-científicos, las cuales permitieron conocer que el agresor, por problemas de convivencia con su madre, la insultó y luego le cayó a puñetazos en el rostro.

Asimismo, también le causó hematomas en diferentes partes del cuerpo motivo por el cual tuvo que recibir asistencia médica. Por este caso, el detenido quedó a la orden de la Fiscalía 128° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Defensa para la Mujer.

Noticia al Día / Douglas Rico