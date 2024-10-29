Dos mujeres detenidas por agredir a una Intendente de San Francisco

Dos mujeres agredieron a la abogada Soraya Rincón, intendente del municipio San Francisco, este lunes 28 de octubre.

Según información oficial publicada en su cuenta de Instagram, las agresoras, identificadas como Nerida Ochoa (42 años) y Karen Hernández (50 años), fueron detenidas. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque.

Las detenidas fueron trasladadas al Centro de Diagnóstico Integral de San Francisco para recibir atención médica y luego quedaron a disposición del Ministerio Público.

Este organismo se encargará de investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. La intendente Rincón, por su parte, se encuentra fuera de peligro.

