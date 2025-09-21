Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior explosión de una bombona de gas en lo que se conoce como La Esquina del Muerto, parroquia Santa Rosalía en la Gran Caracas. Así lo dio a conocer el comandante general de los Bomberos de Bomberos, Pablo Palacios.

El alto funcionario indicó que el siniestro ocurrió por una acumulación de gases que terminó provocando la deflagración de una bombona de 10 kilos de gas. Esto causó daños en unos 50 metros cuadrados aproximadamente, según explicó Palacios. El hecho dejó una mujer lesionada que fue atendida y trasladada al Hospital José María Vargas para curarle las quemaduras.

Además, realizaron la extinción de las llamas para disminuir el riesgo existente y, por precaución, retiraron del sitio ocho bombonas de dicha casa.

El rescatista y miembro del Instituto de Búsqueda y Salvamento, Jacobo Vidarte, explicó hace meses cuáles pueden ser los diversos escenarios que se presentan en las deflagraciones o explosiones de bombonas que están envejecidas y dañadas.

"Durante el escape de gas se forma un ambiente peligroso que requiere de una chispa como de un fósforo, un encendedor, un hidroneumático, el motor de la nevera, el encender y apagar las luces se genera una chispa para que ocurra una deflagración o una explosión de bombona. Mientras más manipulación haya de personas que no manejan la bombona hay escape de gas (…) la comunidad no debería manejar el cilindro sino el propietario", expresó.

El especialista señaló que utilizar conductores inadecuados, mal estado de la manguera de la bombona, presencia de roedores, mal manejo del traslado de los cilindros, son factores para que ocurran eventos trágicos.

Con respecto al parque de cilindros envejecidos, Vidarte apuntó que estos deberían durar al menos 21 años de edad, después de allí se tienen que cambiar, puesto que representan un riesgo para las familias.

Noticia al Día / Con información de MundoUr.com