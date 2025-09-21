Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior…

Por José Gregorio Flores

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas
El estallido de la bombona dejó una persona herida en Caracas. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior explosión de una bombona de gas en lo que se conoce como La Esquina del Muerto, parroquia Santa Rosalía en la Gran Caracas. Así lo dio a conocer el comandante general de los Bomberos de Bomberos, Pablo Palacios.

El alto funcionario indicó que el siniestro ocurrió por una acumulación de gases que terminó provocando la deflagración de una bombona de 10 kilos de gas. Esto causó daños en unos 50 metros cuadrados aproximadamente, según explicó Palacios. El hecho dejó una mujer lesionada que fue atendida y trasladada al Hospital José María Vargas para curarle las quemaduras.

Además, realizaron la extinción de las llamas para disminuir el riesgo existente y, por precaución, retiraron del sitio ocho bombonas de dicha casa.

El rescatista y miembro del Instituto de Búsqueda y Salvamento, Jacobo Vidarte, explicó hace meses cuáles pueden ser los diversos escenarios que se presentan en las deflagraciones o explosiones de bombonas que están envejecidas y dañadas.

"Durante el escape de gas se forma un ambiente peligroso que requiere de una chispa como de un fósforo, un encendedor, un hidroneumático, el motor de la nevera, el encender y apagar las luces se genera una chispa para que ocurra una deflagración o una explosión de bombona. Mientras más manipulación haya de personas que no manejan la bombona hay escape de gas (…) la comunidad no debería manejar el cilindro sino el propietario", expresó.

El especialista señaló que utilizar conductores inadecuados, mal estado de la manguera de la bombona, presencia de roedores, mal manejo del traslado de los cilindros, son factores para que ocurran eventos trágicos.

Con respecto al parque de cilindros envejecidos, Vidarte apuntó que estos deberían durar al menos 21 años de edad, después de allí se tienen que cambiar, puesto que representan un riesgo para las familias.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

Noticia al Día / Con información de MundoUr.com

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Noticias Relacionadas

Al Dia

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

“Actúa ahora por un mundo pacífico”, es la consigna promovida por la Organización de las Naciones Unidas,
Al Dia

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Las criollas se medirán ante Brasil en la final del Sudamericano, en busca del título continental.
Al Dia

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

“Actúa ahora por un mundo pacífico”, es la consigna promovida por la Organización de las Naciones Unidas,
Al Dia

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025