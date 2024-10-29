Sábado 16 de agosto de 2025
Falleció adulta mayor que resultó herida en explosión en Anzoátegui

La noche de este lunes se conoció el fallecimiento de la adulta mayor, que resultó herida durante la explosión en…

Por María Briceño

Falleció adulta mayor que resultó herida en explosión en Anzoátegui
Foto: agencia
La noche de este lunes se conoció el fallecimiento de la adulta mayor, que resultó herida durante la explosión en el conjunto residencial La Estancia de Barcelona.

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, confirmó la noticia del sensible fallecimiento de Beatriz Ochoa, de 85 años, quien sufrió quemaduras de tercer grado tras la explosión en su apartamento la madrugada de este lunes.

Los peritos de investigación de incendios y explosiones del estado Anzoátegui trabajan para determinar la causa del hecho.

Como medida preventiva han cerrado la conexión de gas de PDVSA, que surte a esta urbanización.

Con este siniestro asciende a cuatro el número de personas fallecidas por explosión de gas en la zona norte del estado.

Hace menos de 15 días se registró una explosión y posterior incendio en el conjunto residencial Parque Guaraguao en Guanta, este siniestro dejó tres víctimas fatales y una persona con graves quemaduras.

