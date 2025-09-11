Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

El gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, ante la tragedia ocurrida en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, anunció que dará máxima prioridad a los heridos y que se suspenderá el servicio de gas para la prevención y evitar más explosiones.

Se desconoce el número total de lesionados y víctimas. Hasta los momentos, más 40 heridos habrían sido trasladados a la base de Bomberos San Francisco, desde donde se trasladarán a los centros de salud más cercanos.

El gobernador Caldera se apersonó al sitio del suceso y anunció en medio de la conmoción, que habilitaría siete centros de salud posibles para atender la emergencia tras la tragedia ocurrida en la zona industrial ubicada entre los municipios San Francisco y Maracaibo.

Agregó que todo el Sistema Público Nacional de Salud está activado con ambulancias y se estableció un plan de contingencia para la atención de los heridos. Entre los centros de salud están el Hospital Universitario de Maracaibo, Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, Hospital Dr. Noriega Trigo y Hospital Coromoto.

Foto: Reyhans Quiroz.

Entre los centros de atención habilitados se encuentran también el ambulatorio de San Francisco, la Policlínica Madre María de San José y el hospital Madre Rafols con la intención de brindar atención a las víctimas de la explosión.

Transcendió que no solo a los trabajadores de la empresa sufrieron quemaduras de gravedad, también el primer grupo de oficiales del Cuerpo de Bomberos que acudieron al sitio de la tragedia sufrieron heridas al intentar entrar y ser víctimas de una segunda explosión.

Foto: Xiomara Solano.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día