Joven de 19 años pretendía sacar a una quinceañera del país

Un joven de 19 años de edad, fue detenido por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), por pretender sacar a una quinceañera del país hacia Colombia.



El señalado, de nombre, Yohanderson Eduardo Palmar González, se trasladaba en una unidad de transporte público junto a la adolescente. Sin embargo, al ser abordados por el CPBEZ en el Punto de Atención al Ciudadano de Sinamaica, Guajira, la menor contó que ella era llevada por Palmar hasta Colombia sin ningún tipo de permiso ni autorización de sus padres.



De inmediato se dio a conocer el caso al Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, comunicándose con los padres de la jovencita, quienes dijeron que Palmar González había sacado bajo engaño a su hija del sector La Sierrita y desconocían sobre su salida del país.

Los representantes de la quinceañera indicaron, que al notar su ausencia, comenzaron su búsqueda por varios sectores del citado municipio.



Por disposición de la Fiscalía 18 del Ministerio Público, el sujeto quedó bajo custodia policial en la sede del Centro de Coordinación Policial Municipio Indígena Guajira.

