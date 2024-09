La extraña desaparición de un profesional de informática en una parada de carros en Galerías

Un profesional de informática de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reportado como desaparecido.

El joven identificado como Luis Manuel Aranaga Vásquez, salió de su vivienda cerca de las 7:30 de la mañana de este lunes 2 de septiembre para Urbe a retomar sus labores, ya que estuvo suspendido debido a un accidente vial que sufrió hace días.

El joven de 1.90 de altura, robusto, de contextura gruesa, cabello corto y vestimenta formal, se despidió de su mamá como siempre solía hacerlo. Sin embargo, los amigos de trabajo de Aranaga llamaron a su mamá para preguntarle cómo seguía y porqué no había ido a trabajar.

Ante lo sucedido, su progenitora Carmen Vásquez comenzó a llamarlo por teléfono, pero no contestó, suena apagado. "Él siempre me dice para dónde y con quién va, no es normal que él apague el teléfono, yo estoy muy preocupada porque no sé si le ha pasado algo. A Luis me lo atracaron en el mes de julio ahí en Galerías y tengo mucho miedo", contó con voz temblorosa la señora Vásquez para Noticia al Día.

Y aunque solo han transcurrido ocho horas de su extraña desaparición, sus familiares y amigos comenzaron la búsqueda, puesto que aún las autoridades deben esperar el tiempo estipulado que son 72 horas. Para ello dejaron los teléfonos 0424.670.50.36 / 0412.986.1592 ante cualquier información que pueda servir para su hallazgo.

Noticia al Día