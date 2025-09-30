Muere influencer chino al estrellarse en su helicoptero haciendo un "en vivo"

Un influencer chino de 55 años murió este sábado al estrellarse el helicóptero ultraliviano de dos rotores que él mismo había fabricado, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, reportaron medios locales.

Identificado como Tang Feiji y oriundo del condado de Jiange, en la provincia de Sichuan (China), sumaba unos 100.000 seguidores en la plataforma Douyin. En el video se puede observar cómo la aeronave cae de manera repentina, se estrella y se prende fuego, lo que provocó el deceso del piloto.

Según se informó, el accidente no dejó otros heridos ni daños materiales adicionales.

El hombre logró capar la atención de internautas gracias a sus videos a bordo de la aeronave que le había costado unos 350.000 yuanes (aproximadamente 49.000 dólares). Se trataba de un helicóptero ultraligero con un solo asiento y dos hélices.

Su peso era de 115 kilos, podía elevarse a una altura máxima de 600 metros y alcanzar los 100 kilómetros por hora, con una autonomía de 40 kilómetros. Tang Feiji había sufrido otros dos percances el año pasado, en los que el helicóptero cayó desde 5 y 10 metros debido a un defecto en el medidor de combustible.

