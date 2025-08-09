Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Mueren ahogados en un pozo dos hermanitos venezolanos en Colombia

Según revelaron medios colombianos, las víctimas fueron halladas y de inmediato fueron trasladadas oportunamente a la red hospitalaria, donde se activaron los protocolos médicos; sin embargo, pese a los esfuerzos no fue posible restablecer sus signos vitales.

Por José Gregorio Flores

Mueren ahogados en un pozo dos hermanitos venezolanos en Colombia
Los hermanitos venezolanos perecieron en un pozo sacando agua. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tragedia enlutó un hogar venezolano en Colombia, el pasado lunes 4 de agosto, cuando dos hermanos de 6 y 8 años de edad murieron ahogados en el momento en que sacaban agua de un pozo en el municipio Caracolí, Departamento de Magdalena, Colombia.

Según revelaron medios colombianos, las víctimas fueron halladas y de inmediato fueron trasladadas oportunamente a la red hospitalaria, donde se activaron los protocolos médicos; sin embargo, pese a los esfuerzos no fue posible restablecer sus signos vitales.

Los pequeños fueron identificados como Erianny Chirino Molina, de ocho años de edad, y Juan Carlos Ramo Molina, de seis. Hasta ahora se desconocen las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Los dos niños ingresaron al Hospital San Pío X cerca del mediodía del lunes. "

"Los menores llegaron al centro asistencial sin signos vitales, tras un accidente por inmersión en agua. El equipo médico activó de inmediato los protocolos de reanimación avanzada y procedimientos de atención de urgencia. No obstante, pese a los intensos esfuerzos clínicos, fue imposible restablecer sus signos vitales”, indicó un comunicado.

Aunque los detalles del hecho aún no han sido esclarecidos, se sabe que ocurrió cerca de un afluente en la zona rural, donde los niños estaban jugando sin la supervisión de un adulto.

Noticia al Día / Con información de Freddy Alvarado

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Enfrentamiento con policías en Santa Lucía dejó un delincuente muerto que venía huyendo desde Falcón

Enfrentamiento con policías en Santa Lucía dejó un delincuente muerto que venía huyendo desde Falcón

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

Mueren ahogados en un pozo dos hermanitos venezolanos en Colombia

Según revelaron medios colombianos, las víctimas fueron halladas y de inmediato fueron trasladadas oportunamente a la red hospitalaria, donde se activaron los protocolos médicos; sin embargo, pese a los esfuerzos no fue posible restablecer sus signos vitales.
Entretenimiento

Eduardo Serrano, el eterno galán de las telenovelas: Un repaso por sus melodramas

Ha sido protagonistas en más de 60 producciones

Al Dia

Laila Chirinos conquistó una nueva dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La delegación regional suma 19 medallas en la competencia estudiantil

Zulia

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias en Maracaibo

Empezarán a operar desde la siguiente semana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025