Mueren ahogados en un pozo dos hermanitos venezolanos en Colombia

La tragedia enlutó un hogar venezolano en Colombia, el pasado lunes 4 de agosto, cuando dos hermanos de 6 y 8 años de edad murieron ahogados en el momento en que sacaban agua de un pozo en el municipio Caracolí, Departamento de Magdalena, Colombia.

Según revelaron medios colombianos, las víctimas fueron halladas y de inmediato fueron trasladadas oportunamente a la red hospitalaria, donde se activaron los protocolos médicos; sin embargo, pese a los esfuerzos no fue posible restablecer sus signos vitales.

Los pequeños fueron identificados como Erianny Chirino Molina, de ocho años de edad, y Juan Carlos Ramo Molina, de seis. Hasta ahora se desconocen las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Los dos niños ingresaron al Hospital San Pío X cerca del mediodía del lunes. "

"Los menores llegaron al centro asistencial sin signos vitales, tras un accidente por inmersión en agua. El equipo médico activó de inmediato los protocolos de reanimación avanzada y procedimientos de atención de urgencia. No obstante, pese a los intensos esfuerzos clínicos, fue imposible restablecer sus signos vitales”, indicó un comunicado.

Aunque los detalles del hecho aún no han sido esclarecidos, se sabe que ocurrió cerca de un afluente en la zona rural, donde los niños estaban jugando sin la supervisión de un adulto.

Noticia al Día / Con información de Freddy Alvarado