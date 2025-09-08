Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Punto Fijo, estado Falcón, a Héctor Ramón Mavo, un hombre de 67 años acusado de femicidio frustrado. Mavo intentó cortejar a una mujer, Liliana Karina Borregales Bracho, de 38 años, pero tras ser rechazado, la situación escaló de forma violenta.

Según informó el director del Cicpc, Douglas Rico, la noche del 5 de agosto Mavo sostuvo una fuerte discusión con Borregales en el sector Blanquita Pérez, tras lo cual la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones utilizando machetes y cuchillos. Ante la negativa de la mujer, el hijo del detenido, quien reside en México, ordenó la venganza contratando a cuatro hombres armados.

El día del ataque, los cuatro individuos irrumpieron en la vivienda de la víctima, le dispararon en varias ocasiones y la dejaron gravemente herida. Presuntamente, los agresores gritaron: “Eso te pasa por meterte con el viejo” mientras cometían el ataque. Actualmente, estos hombres están siendo activamente buscados por las autoridades.

En la operación, los detectives del Cicpc incautaron un machete, cinco cuchillos, tres imanes y un teléfono celular, los cuales serán presentados como pruebas en el proceso judicial. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 16° del Ministerio Público en Punto Fijo para iniciar el proceso penal correspondiente.

Este violento episodio evidencia la gravedad de la violencia de género y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en la región.

