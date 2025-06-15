Pereció ahogada enfermera arrastrada por el caudal de un río en San Cristóbal

Las fuertes lluvias registradas desde el pasado viernes en el estado Táchira, cobraron la vida de una mujer, de 36 años de edad, al ser arrastrada por el cauce del río "La Veguita" en La Grita, San Cristóbal.

Se llamaba Socorro Ramírez y circulaba en su motocicleta con su hijo de 9 años rumbo a su hogar, cuando las intensas precipitaciones que caían en el municipio Jáuregui-Montaña Alta, desbordaron las quebradas San José, La Bellita, Aguaviva y El Bolivariano que se salieron de su cauce.

El menor logró salir del embravecido caudal al aferrarse a un árbol, sin embargo, tras una intensa búsqueda, el cuerpo sin vida de su madre, fue hallado en el sector La Azul del municipio Seboruco, según información suministrada por fuentes oficiales a Reporte La Grita y compartida con Unión Radio.

Las fuertes precipitaciones registradas en territorio tachirense ya cesaron en la capital de la entidad andina pero se observan anegaciones que requieren de monitoreos constantes de los afluentes, de mayor peligrosidad, como el río Torbes que atraviesa la zona baja de San Cristóbal.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia