Domingo 17 de agosto de 2025
Sucesos

Piden a las autoridades no abandonar la búsqueda de migrante venezolano que se lanzó a río de Nueva York

Manuel Rangel, era un entrenador y nutricionista criollo residenciado en la Gran Manzana desde 2016.

Por Ernestina García

Foto: venezolano en Nueva York
Allegados de un migrante venezolano, quien tiene más de una semana desaparecido luego de saltar al East River tras salir de una fiesta en Brooklyn, piden a las autoridades de la ciudad de Nueva York no abandonar la búsqueda.

Se trataría de Manuel Rangel, un entrenador y nutricionista criollo residenciado en la Gran Manzana desde 2016.

Su hermana, Marelvys Rangel, residenciada en Chile, reveló que de forma incesante consultan con los detectives que tienen el caso y lo único que responden es que «no hay información».

La versión proporcionada a los medios locales por su pareja, Shakti Castro, indica que, al retirarse de la celebración, en East Williamsburg, Rangel se dirigió hacia Domino Park y, literalmente, «se zambulló» en el río.

Desde ese momento, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) inició la búsqueda del joven y tras más de una semana no tienen ningún rastro sobre su paradero.

Sin esperanzas de encontrar su cuerpo

Portavoces de la policía neoyorquina indican que tras recibir la llamada al 911, desde las 4:11 A.M y 6:50 A.M del pasado 1 de mayo, activaron en cuestión de minutos las brigadas acuáticas, los drones y los buzos, pero lamentablemente no pudieron encontrar el cuerpo.

“Lo que debemos entender por experiencias pasadas de personas que caen en ese río, es que se trata de una corriente de agua muy rápida y hay mucho material rocoso. Los antecedentes indican que casi siempre las personas reciben fuertes golpes. Nosotros continuamos haciendo las investigaciones del caso. Hasta ahora no hay una conclusión”, indicó.

Las corrientes del East River en Nueva York son notoriamente fuertes y rápidas, especialmente durante los cambios de marea, según reseña El Diario NY,

Durante la primavera, cuando el derretimiento de la nieve y el aumento de lluvias contribuyen al caudal, las velocidades de las corrientes pueden ser especialmente notables.

Noticia al Día/Diario tricolor

Al Dia

Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Entre las personas afectadas se encuentran tres adultos mayores y 28 niños
Sucesos

Presa pareja de esposos que falsificaba y comercializaba obras del maestro Cruz Diez

A través del trabajo técnico – científico realizado por un grupo de detectives, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como si fueran de su autoría.

Sucesos

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

El conductor se desplazaba en sentido sur-norte y durante el trayecto perdió el control del carro, llevándose por delante una mata de nin, obstaculizando la referida vía en el lado contrario, el que va hacia el centro de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo se presentaron en el sitio.

Sucesos

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Inicialmente, el saldo fue de una persona muerta identificada como Vicente González, de 64 años de edad, y 18 heridos, quienes fueron llevados hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ubicado a unos 40 minutos de distancia en carro desde el punto donde sucedió la tragedia.


