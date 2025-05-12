Piden a las autoridades no abandonar la búsqueda de migrante venezolano que se lanzó a río de Nueva York

Allegados de un migrante venezolano, quien tiene más de una semana desaparecido luego de saltar al East River tras salir de una fiesta en Brooklyn, piden a las autoridades de la ciudad de Nueva York no abandonar la búsqueda.

Se trataría de Manuel Rangel, un entrenador y nutricionista criollo residenciado en la Gran Manzana desde 2016.

Su hermana, Marelvys Rangel, residenciada en Chile, reveló que de forma incesante consultan con los detectives que tienen el caso y lo único que responden es que «no hay información».

La versión proporcionada a los medios locales por su pareja, Shakti Castro, indica que, al retirarse de la celebración, en East Williamsburg, Rangel se dirigió hacia Domino Park y, literalmente, «se zambulló» en el río.

Desde ese momento, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) inició la búsqueda del joven y tras más de una semana no tienen ningún rastro sobre su paradero.

Sin esperanzas de encontrar su cuerpo

Portavoces de la policía neoyorquina indican que tras recibir la llamada al 911, desde las 4:11 A.M y 6:50 A.M del pasado 1 de mayo, activaron en cuestión de minutos las brigadas acuáticas, los drones y los buzos, pero lamentablemente no pudieron encontrar el cuerpo.

“Lo que debemos entender por experiencias pasadas de personas que caen en ese río, es que se trata de una corriente de agua muy rápida y hay mucho material rocoso. Los antecedentes indican que casi siempre las personas reciben fuertes golpes. Nosotros continuamos haciendo las investigaciones del caso. Hasta ahora no hay una conclusión”, indicó.

Las corrientes del East River en Nueva York son notoriamente fuertes y rápidas, especialmente durante los cambios de marea, según reseña El Diario NY,

Durante la primavera, cuando el derretimiento de la nieve y el aumento de lluvias contribuyen al caudal, las velocidades de las corrientes pueden ser especialmente notables.

