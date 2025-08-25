Lunes 25 de agosto de 2025
Sucesos

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

El detenido fue trasladado al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo

Por Ernestina García

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra
Foto cortesía Polisur
Oficiales de Polisur realizaron el arresto de un ciudadano acusado presuntamente de acoso sexual en contra de su hijastra.

Atendiendo un llamado del Centro de Operaciones Policiales (COP) mientras realizaban patrullaje preventivo, los oficiales se trasladaron a la Avenida 14, entre las calles 15 y 16 del barrio Sierra Maestra, para atender un reporte sobre un ciudadano que presuntamente estaba acosando sexualmente a su hijastra de 13 años.

Según su relato, este sujeto había estado enviándole mensajes de voz y SMS a través de la aplicación WhatsApp, haciendo propuestas indecentes y ofreciéndole un teléfono celular a cambio de dichas propuestas, según muestras de capturas de pantalla de los mensajes de conversación entre su hijastra y el sujeto en cuestión.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a detener al ciudadano señalado, realizando una inspección corporal en la que se incautó un teléfono celular del bolsillo delantero derecho del sospechoso.

Posteriormente, se llevó a cabo el arresto del individuo por presuntamente estar incurso en un delito tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando identificado como Edgar Benito Pirela Negrete, informándole sobre sus derechos y garantías constitucionales.

El detenido fue trasladado al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para una valoración médica y, posteriormente, al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.

