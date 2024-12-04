Privados de libertad un hombre y su abogado por forjamiento de documentos en Cabimas

Un hombre denunció el acoso y hostigamiento que ejerció su hermano en su contra debido a la venta de unos terrenos. Tanto el hermano del denunciante como su abogado quedaron detenidos y fueron privados de libertad.

El procedimiento ocurrió el lunes 02 de diciembre, en Cabimas de la Costa Oriental del Lago (COL).

El denunciante, identificado como HRU, acudió a la dirección de acciones estratégicas y tácticas (DAET); y la división de investigaciones penales (DIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de la COL, a interponer la denuncia en contra de su hermano, a quien identificó como Juan Rojas y a su representante legal, de nombre, José Gregorio Bracho.

Dicha denuncia se fundamenta -de acuerdo con lo expresado por el demandante- en acciones que van desde la amenaza de muerte, hostigamiento, acoso y forjamiento de documentación de «propiedades legítimas» del demandante. Todo con la finalidad de «apropiarse indebidamente» de dichas propiedades, tal cual reza en el expediente policial.

"Todo esto pasa porque en el año 2022 interpusieron una denuncia en contra de mi persona por parte de mi madre, y esto se debe a unas propiedades (terrenos) que me vendió mi hermano con conocimiento de mi madre. Yo de inmediato realicé las diligencias relacionadas a las propiedades para registrarlas a mi nombre. Al momento que me denunciaron abrieron la correspondiente investigación donde figuraba yo como investigado a las cuales concluyeron con sobreseimiento por cuanto el objeto de la denuncia no se había cometido", decía en unos de los párrafos del informe.

Reiterativo

En el acta, HRU, afirmó que dicha denuncia no prosperó tras un sobreseimiento al no haber elementos de convicción suficientemente probatorios de que aquello que demandaban era certero.

El denunciante indicó que tras esa derrota legal, su hermano y el representante legal de éste, siguieron ejerciendo acciones fraudulentas que obligaron a la notaria, donde intentaron introducir un nuevo documento, a dar parte a los cuerpos de seguridad para que detuvieran al ciudadano Juan Rojas y a su abogado Bracho, tras verificar con evidencias fehacientes el carácter fraudulento de las actuaciones de los dos indiciados .

Detenidos y presentados

Confirmada la denuncia interpuesta por HRU en contra de Juan Rojas y José Gregorio Bracho, éstos fueron puestos en calidad de custodia policial, en condición de detenidos, para ser presentados en el Tribunal Quinto (5°) de Control de Cabimas.

