Voraz incendio obligó a evacuar a 100 personas de un edificio en Tierra Negra

A las 5:11 de la mañana de este miércoles 10 de septiembre, un voraz incendio se desató en el edificio Los Nietos, en la calle 70, entre avenidas 10 y 11 del sector Tierra Negra, en Maracaibo.

Las llamas comenzaron en la cocina del apartamento 10B, y amenazaba con extenderse a todo el área. El fuego alarmó a sus residentes, quienes de inmediato notificaron lo sucedido a las autoridades bomberiles de la ciudad, y en atención, los efectivos llegaron a realizar su labor.

Foto: RRSS/Bomberos de Maracaibo

Como medida de prevención, evacuaron las 100 personas que se encontraban en el edificio y desplegaron un ataque defensivo y ofensivo que logró contener el siniestro. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas qué lamentar.

Las autoridades iniciarán las investigaciones para determinar las causas del incendio.

Foto: RRSS/Bomberos de Maracaibo

