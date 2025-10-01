Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Cardenal Chomalí de la Arquidiócesis de Santiago anuncia "Bendición de mascotas online"

La iniciativa es la primera de su tipo bajo el liderazgo del arzobispo, cardenal Fernando Chomalí.

Por Pasante1

Cardenal Chomalí de la Arquidiócesis de Santiago anuncia
En una iniciativa que marca un precedente en la pastoral digital, la Arquidiócesis de Santiago de Chile anunció una Bendición de Mascotas Online, la primera de su tipo bajo el liderazgo del arzobispo, cardenal Fernando Chomalí.

Este evento busca llevar la fe y la comunión a los hogares de los fieles, adaptando las tradiciones religiosas al entorno digital.

El propio cardenal Chomalí difundió la noticia a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’ (anteriormente Twitter), invitando a la comunidad a participar de esta especial conmemoración.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 18:00 horas (hora de Chile), coincidiendo significativamente con la celebración de San Francisco de Asís, el patrono de los animales. "Honrando a San Francisco de Asís. Los espero", escribió el cardenal, adjuntando a su mensaje una emotiva imagen con varios animales.

Un acto de cercanía en plataformas digitales

La "Bendición de Mascotas Online" será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis, específicamente por YouTube y Facebook. Esta modalidad permitirá una participación masiva sin las limitaciones geográficas, llevando un mensaje de fe no solo a los fieles, sino también a sus "compañeros animales".

Este acto subraya el compromiso de la Iglesia de Santiago con la cercanía a sus feligreses, explorando nuevas formas de evangelización y comunión que se ajustan a los tiempos modernos. Con esta innovadora propuesta, el cardenal Chomalí y la Arquidiócesis demuestran su voluntad de utilizar las redes sociales como una herramienta vital para mantener la conexión y la fe en el mundo digital.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día

Viral

Cardenal Chomalí de la Arquidiócesis de Santiago anuncia "Bendición de mascotas online"

La iniciativa es la primera de su tipo bajo el liderazgo del arzobispo, cardenal Fernando Chomalí.
Servicio Público

El pequeño Misael Alejandro Lizardo requiere una tomografía cerebral simple y sus padres no pueden costearla

El pequeño nació con problemas de salud y aunque sus progenitores han hecho todo lo humanamente posible para recaudar dinero en pro de su recuperación, no han podido completar el monto que necesitan para pagar el nuevo estudio que requiere.

Al Dia

Zuliana Alejandra Pérez alcanzó bronce en el Campeonato Mundial de Paratletismo

La zuliana ocupó el podio mundial en la competición desarrollada en la India
De Interés

¿Los huevos son esenciales para aumentar la masa muscular?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un huevo contiene aproximadamente 13 gramos de proteína y aporta los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

