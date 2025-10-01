Cardenal Chomalí de la Arquidiócesis de Santiago anuncia "Bendición de mascotas online"

En una iniciativa que marca un precedente en la pastoral digital, la Arquidiócesis de Santiago de Chile anunció una Bendición de Mascotas Online, la primera de su tipo bajo el liderazgo del arzobispo, cardenal Fernando Chomalí.

Este evento busca llevar la fe y la comunión a los hogares de los fieles, adaptando las tradiciones religiosas al entorno digital.

El propio cardenal Chomalí difundió la noticia a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’ (anteriormente Twitter), invitando a la comunidad a participar de esta especial conmemoración.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 18:00 horas (hora de Chile), coincidiendo significativamente con la celebración de San Francisco de Asís, el patrono de los animales. "Honrando a San Francisco de Asís. Los espero", escribió el cardenal, adjuntando a su mensaje una emotiva imagen con varios animales.

Un acto de cercanía en plataformas digitales

La "Bendición de Mascotas Online" será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis, específicamente por YouTube y Facebook. Esta modalidad permitirá una participación masiva sin las limitaciones geográficas, llevando un mensaje de fe no solo a los fieles, sino también a sus "compañeros animales".

Este acto subraya el compromiso de la Iglesia de Santiago con la cercanía a sus feligreses, explorando nuevas formas de evangelización y comunión que se ajustan a los tiempos modernos. Con esta innovadora propuesta, el cardenal Chomalí y la Arquidiócesis demuestran su voluntad de utilizar las redes sociales como una herramienta vital para mantener la conexión y la fe en el mundo digital.

José Montiel / Pasante

