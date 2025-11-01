¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

En un Halloween lleno de creatividad, un pequeño decidió llevar su disfraz a otro nivel, al transformarse en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con un traje que imitaba al del ex-presidente y copiando su característico baile, el niño capturó la atención de todos a su alrededor.

Su atuendo no solo fue divertido, sino que también generó risas y comentarios entre los vecinos, quienes no pudieron evitar sacar sus teléfonos para capturar el momento.

Sin duda, un Halloween memorable que combinó la festividad con un toque de política durante este 31 de octubre.

