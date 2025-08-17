Influencer fue arrestada por el ICE en EEUU: Alertaba a migrantes de redadas

Tatiana Martínez, una creadora de contenido de TikTok con más de 30,000 seguidores, fue arrestada durante una redada de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en un incidente que se volvió viral en las redes sociales.

Martínez, conocida por alertar a la comunidad sobre las redadas de ICE y por denunciar presuntos abusos de sus agentes, fue detenida de manera forzosa, según reportes de testigos y videos que circulan en línea. La sacaron de su Tesla en Estados Unidos mientras transmitía en TikTok.

El video del arresto, grabado por un transeúnte, muestra a varios agentes de ICE sacando a Martínez de su vehículo Tesla. En el clip, se le oye gritar repetidamente que no se resistiría al arresto, pero los oficiales continuaron sujetándola contra el suelo. Según testigos presenciales, la situación escaló al punto que Martínez se desmayó debido a la angustia.

Momentos después de perder el conocimiento, una ambulancia llegó al lugar para trasladarla a un centro de salud. Se ha confirmado que, tras ser atendida, Tatiana Martínez fue detenida y se encuentra bajo custodia de ICE.

El arresto de Martínez ha provocado una fuerte reacción en las redes sociales, donde sus seguidores y otros activistas han condenado el uso de fuerza excesiva por parte de los agentes. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad de los activistas que utilizan sus plataformas para informar y denunciar abusos contra los inmigrantes.

Noticia al Día/RRSS/El Nacional