Lunes 18 de agosto de 2025
Viral

Peinados de Catrina para el Día de Muertos

¿Quién podría imaginar que el peinado de Catrina se convertiría en un icono de la moda? Así como el maquillaje,…

Por Andrea Guerrero

Peinados de Catrina para el Día de Muertos
Catrinas, Foto: RRSS.
¿Quién podría imaginar que el peinado de Catrina se convertiría en un icono de la moda? Así como el maquillaje, esta tradición ha trascendido generaciones, preservando la esencia mística del Día de Muertos.

Más allá de ser un simple adorno, el peinado de Catrina es la guinda del pastel que corona el look más emblemático de estas fechas.

Desde las clásicas flores de cempasúchil hasta los tocados más extravagantes, pasando por trenzas elaboradas y recogidos elegantes, las opciones son infinitas.

Si buscas inspiración, te aseguramos que estos peinados te encantarán. Ya sea que prefieras un estilo moderno y desenfadado, o uno más tradicional y sofisticado, encontrarás el look perfecto para ti. ¡Anímate a experimentar y a crear tu propia versión de la Catrina más fashion!

Recogido sleek

Entre los peinados para catrina sencillos, los recogidos relamidos siguen siendo de los más lindos, favorecedores y sofisticados, volviéndose de los que mejor van con cabello corto o medio.

Optes por un recogido bajo o alto, un top knot, una coleta o una trenza bien apretada, basta con estirar perfectamente el cabello para que automáticamente cobre un aire impecable y de lo más elegante. Lo mejor es que resulta apto para todo tipo de tocado o accesorio llamativo.

Voluminizado

Rememorando a las más icónicas divas del Cine de oro en México, este look destila personalidad vibrante, sensual y exuberante —muy al estilo de María Félix, Elsa Aguirre y Dolores del Río—, por lo que resulta digno de lucir durante las festividades del Día de Muertos en México.

Haciéndose valer del famoso acabado blow out que últimamente ha vuelto en tendencia, este peinado resulta sumamente llamativo, por lo que incluso luce perfecto sin accesorios. Y lo mejor de todo es que puede lograrse en casa, ya sea con la secadora o utilizando tubos o flexi rods.

Corona de trenzas

Al estilo tehuana, el peinado de catrina con trenzas recogidas es uno de los looks más tradicionales, bonitos y sofisticados que puedes llevar. Éste se logra entrelazando una o varias trenzas con telas o listones, recogiendo cada mechón en una especie de corona o halo en la parte frontal de la cabeza.

Y si el colorido de los textiles no basta, siempre puedes sumarle algunas flores, velo o tocado para hacerlo lucir doblemente llamativo. ¡Créenos, las trenzas de catrina son apuesta segura!

Trenzas burbuja

Dandole un completo giro a los peinados más tradicionales, las trenzas burbuja son perfectas para lucir un look de catrina plagado de flores, listones y moños, o cualquier otro accesorio. Y es que debido a su estructura no solo es genial para lucir una cabellera mucho más voluminosa, también para colocar múltiples adornos, fijándolos sin complicaciones en cada sección del cabello.

Ondas waffle

Para quienes adoran los peinados mucho más libres, modernos y desenfadados, las ondas waffleadas serán perfectas para lucir un look de catrina contemporáneo plagado de estilo. Además, son perfectas cuando no tienes mucho tiempo para realizar un estilismo mucho más elaborado, o bien, ganar mayor movimiento para las cabelleras más densas y pesadas.

Y sí, entre sus ventajas destaca que pueden lograrse de múltiples maneras: tanto empleando una tenaza wafflera de cerámica o, bien, haciéndote múltiples trenzas pequeñas en todo el cabello durante la noche y soltándolas por la mañana.

Media coleta cascada

Aceptémoslo, las medias colas de caballo nunca fallan, sobre todo, cuando las lucimos en su versión cascada. Y es que no solo resultan increíblemente fáciles de hacer, también son muy favorecedoras para lucir el cabello, pero manteniéndolo en su lugar.

Solo basta con sumarle múltiples flores, listones o un tocado vistoso, para darle ese toque especial al estilo del Día de Muertos. ¡Te aseguramos que estará en tu listado obligado de looks a seguir!

Ondas voluminosas

Las cabelleras onduladas siempre son acierto para lucir un look de catrina lindo, femenino y hasta sensual. Y ahora que las cabelleras con efecto blowout están conquistando el panorama, no habrá nada mejor que lucir una melena con ondas voluminosas bien marcadas.

Créenos, se trata de un look que luce increíble tanto con accesorios como sin ellos, especialmente cuando buscas un peinado llamativo pero simple de realizar.

Dos trenzas

Si algo hemos comprobado, es que no necesitas complicarte demasiado para lucir un peinado de catrina bonito y muy llamativo. De hecho, las tradicionales trenzas bajas laterales son idóneas para lucir un look muy a la mexicana, especialmente si lo adornas con broches con brocados, flores o pedrería. Y si buscas vestidos de catrina con detalles artesanales, ¡lograrás un look de 10!

Lacio pulido

Las cabelleras lacias tienen un gran encanto cuando se trata de lograr peinados clásicos y sofisticados, pero muy fáciles. Y sí, éstas lucen perfectas para lograr un peinado de catrina para cabello corto de lo más especial, creando la base idónea para permitir que un lindo tocado y un maquillaje de catrina sencillo sean los que acaparen la total atención.

Recogido con volumen

Los chongos con volumen siguen siendo el epítome de la elegancia, y cuando se trata de dar en el clavo con un peinado de catrina llamativo, no son la excepción. De hecho, es perfecto tanto para llevarlo solo así como con diademas y tocados, pues se trata de un comodín que va bien con todo.

Noticia al Día / Glamour

Temas:

