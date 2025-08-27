Miércoles 27 de agosto de 2025
Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Dos trabajadores del transporte público fueron los involucrados

Por Candy Valbuena

Pelea callejera
Foto: Captura de video
La mañana del martes, 26 de agosto una pelea callejera que se desató en San Cristóbal, estado Táchira mantuvo entretenidos a los transeúntes de la zona por un rato.

Resulta ser que dos trabajadores del transporte público se fueron a las manos frente al Hospital del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), ubicado en la ciudad de San Cristóbal.

Durante el hecho, muchos transeúntes observaron la escena y quedó grabado en video.

En dicha riña estuvo involucrado el fiscal de la línea 21 de Mayo y el chofer del control 20 de la línea Santa Teresa, de acuerdo con testigos que registraron lo ocurrido y lo calificaron como "una falta de respeto".

Lee también: Están vivos de milagro: En video el momento cuando una camioneta se estrella contra un restaurante e impacta a una pareja de influencers

Noticia al Día/Con información de RRSS

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

