Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

¿Quién es Isabella Ladera, la protagonista del video íntimo filtrado?

La joven venezolana vive en una pesadilla después de publicarse un clip con el cantante Beele.

Por Pasante1

¿Quién es Isabella Ladera, la protagonista del video íntimo filtrado?
Imagen: Us Weekly
La joven venezolana vive en una pesadilla después de publicarse un clip con el cantante Béele.

La creadora de contenido, Isabella Ladera, de 26 años, se encuentra en medio de una tormenta después de que se filtrara un video íntimo donde aparece al lado de su expareja, el cantante colombiano Béele.

¿Quién es Isabella Ladera?  

Con 19 años, Andrea Isabella Ladera Ceresa, nombre de pila de la creadora de contenido nativa de Anzoátegui, Venezuela, cambió el tenis y los estudios universitarios por su papel de mamá a tiempo completo y a su carrera digital. Sus videos familiares y meditaciones sobre el crecimiento personal y la autoestima la hicieron y la autoestima la hicieron muy popular. La modelo tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok.

En septiembre pasado confirmó su romance con Béele

Apareciendo frente al mar, Isabella aparecía abrazada de Brandon de Jesus López Orozco. Nombré de pila del cantante nacido en Barranquilla para ratificar su relación amorosa.

¿Qué pasó con el video filtrado?

Hace unos días las redes reventaron con el levantamiento de un video íntimo de la red social X que dura seis minutos, en el que aparece ella con Béele. La creadora de contenido divulgó rápidamente un comunicado en Instagram. "Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido".

¿Qué ha hecho ella en su defensa?

En Instagram Stories, Isabella informó también un comunicado de su equipo de abogados mencionando: "Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona".

Los abogados señalaron que "la difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal".

Difundir este metraje es un acto que puede ser castigado por la ley. El equipo jurídico de la creadora sigue indagando en la filtración del audiovisual y apuntó estar orientada a tomar acciones contra los responsables.

Story vía Instagram: isabella.ladera

Con información de People en Español

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

Temas:

