Se puso brava porque el banco central puso su rostro en un billete y demandó al Estado

Adriana Ramírez Dogirama, una mujer de la comunidad emberá, denunció hace poco que entre los años 1992 y 1994 apareció en un billete de diez mil pesos colombianos del Banco de la República sin su consentimiento.

Este billete, que circuló por 2 años, surgió con el motivo de conmemorar el quinto centenario de la llegada de los españoles a América el 12 de octubre de 1492. Sería entonces el primero en su denominación con la imagen de una mujer emberá, ya que los otros ejemplares tenían como rostros a los héroes de la Independencia de Colombia.

Alejandra Banubio Martínez, la hija menor de Adriana, es una estudiante universitaria que tuvo la oportunidad de ver una serie en Netflix llamada El robo del siglo. Mientras miraba las imágenes de aquella historia en que varios hombres ingresaron a la sede del Banco de la República en Valledupar para robar una gigantesca cantidad de dinero, pudo observar con detenimiento que su madre aparecía en las imágenes de los billetes.

Esa fue la razón por la que ahora buscan un reconocimiento por parte del Banco de la República, pues indicaron que la distribución de la imagen se hizo sin el consentimiento de la señora Adriana.

“Como era una persona analfabeta, yo vi el billete y no supe que pensar en esos momentos (año 1992), pues yo pensé que esa foto que me hicieron no iba a valer”, dijo Dogirama a Revista Semana.

Por tal motivo, el Banco de la República le suministró un documento a Semana donde mencionaron que “el dibujo de una mujer emberá que se observa en el billete es una obra original en sí misma que se inspiró en rasgos generales de las mujeres de esta comunidad. Se compone de elementos propios de esta cultura, como lo es la pintura facial, la cual generalmente ocupa la mitad inferior de la cara, desde el labio superior hacia abajo, y otros símbolos propios de la comunidad, como el collar y los aretes”.

Añadieron que en mayo de 1988, el Banco decidió realizar un concurso para la elaboración de los diseños que se incluirían en el billete. En la convocatoria se determinó que el Banco de la República adquiriría la totalidad de los derechos sobre los trabajos premiados.

Noticia al Día / El Colombiano