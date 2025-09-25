Corpoelec estrena portal web para fortalecer conexión con usuarios

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció el lanzamiento de su nuevo portal web corpoelec.gob.ve. con el objetivo de brindarle a los usuarios una mejor conexión.
El novedoso y dinámico portal web incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos móviles y PC y cuenta con módulos que permiten conocer de primera mano los requisitos para actualización de datos, cambio de titularidad, solicitud del servicio eléctrico, entre otros trámites.
Asimismo, los usuarios podrán consultar saldo, realizar el pago de la factura y emitir reportes a través de la Línea VenApp, integrando así herramientas digitales para una gestión más eficiente.
