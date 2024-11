A fuerza de chicha, esta es la historia de Luis Almanza

En las calles de Maracaibo, un hombre sencillo, pero con una historia extraordinaria, ha dedicado gran parte de su vida a endulzar los paladares de muchos maracaiberos con una tradicional chicha, su nombre es Luis Almanza, quien ha convertido la venta de esta bebida en un símbolo de esfuerzo, perseverancia y amor por su familia.

Desde el 15 de enero de 1987, Luis ha recorrido las calles de la ciudad, llevando consigo el sabor inconfundible de su chicha, preparada con esmero y dedicación. Con una sonrisa y un trato amable, ha logrado ganarse el corazón de sus clientes, quienes lo consideran no solo un vendedor, sino un amigo.

“La gente me compra mucho y me motiva para vender chicha”, afirmó Luis con orgullo. Y es que sus clientes no son solo compradores, sino también su mayor motivación. Gracias a ellos, ha logrado cumplir sus sueños: educar a sus cuatro hijos y adquirir su casita.

"En los años que tengo vendiendo chicha me siento agradecido de este trabajo porque con eso eduqué a mis hijos y compré mi casita. Los gradué", relató con emoción.

Luis Almanza: Endulzando vidas desde 1987



Luis comenzó su emprendimiento con un simple carrito, hace 37 años, pero con el paso de los años y gracias a su esfuerzo, pudo adquirir una moto, que, aunque sea viejita, como él expresó, lo ha ayudado a recorrer largas distancias para llevar su producto a más personas.

"Me vine de Colombia buscando mejor vida y me siento agradecido de Venezuela", expresó el señor Luis, quien encontró en este país la oportunidad de construir un futuro mejor para su familia.

La historia de Luis Almanza es un ejemplo inspirador de cómo con esfuerzo, dedicación y un poco de creatividad se pueden alcanzar grandes metas.

"Me gusta estar siempre aseado y limpio porque es mi presencia la que le demuestro a mis clientes", detalló Luis, quien entiende que la imagen personal es fundamental para el éxito de su negocio.

El señor Luis sale cada día a las 7:30 de la mañana y visita Montielco, sus zonas aledañas y la avenida La Limpia.

La próxima vez que te encuentres con Luis Almanza en las calles de Maracaibo, no dudes en saludarlo y disfrutar de su deliciosa chicha.

Fotos: Wilberth Marval

