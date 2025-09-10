Activan servicio ‘El Gaitero’: Llegando el AGUA en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco

Este miércoles, 10 de septiembre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el cronograma de abastecimiento ‘El Gaitero’, para atender la demanda de agua en cuatro parroquias de la capital zuliana y San Francisco.

Habitantes del sector Altos de Maracaibo y El Pelotal de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y los barrios María Angélica Lusinchi, El Museo y Aeropuerto en la parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Asimismo, vecinos de varios sectores de las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio sureño esperan el agua.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños y esta ocasión le corresponde al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Gaitero.

Foto: Hidrolago

