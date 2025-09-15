Lunes 15 de septiembre de 2025
Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hidrolago recientemente ejecutó reparaciones para recuperar el caudal y mejorar el servicio hídrico

Por Candy Valbuena


Foto: Referencial
Este lunes, 15 de septiembre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Santa María, para atender la demanda de agua en 10 parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante y Santa Lucía en Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospital Universitario, Maternidad Castillo Plaza, Hospital de Niños y Seguro Social de Veritas, Coromoto, Psiquiátrico, CDI Cerros de Marín, Valle Frío, Diálisis Maracaibo y San Juan Bautista.

Foto: Hidrolago

Noticia al Día

