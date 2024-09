Alcalde Ramírez: "Rechazamos cualquier intención de utilizar mecanismos ilegales para solucionar la crisis política del país"

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, desde el Complejo Deportivo y Cultural Patria Joven, en la parroquia Antonio Borjas Romero, expresó este miércoles 18 de septiembre, su rechazo a cualquier tipo de intención de utilizar mecanismos ilegales, incluyendo la recolección de fondos para buscar una solución a la crisis política que vive el país, así lo indicó durante la entrega de 350 certificados a los graduados del Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana (IMCEC).

El burgomaestre enfatizó: "Nosotros no podemos convertirnos en lo que criticamos", dijo refiriéndose al plan anunciado por Erik Prince, "Ya casi Venezuela".

El mandatario municipal reiteró su compromiso con la lucha democrática y su rechazo a cualquier solución no pacífica y constitucional. "No podemos intentar usar la arbitrariedad o la ilegalidad para defendernos de lo que creemos está mal hecho. No podemos acompañar una iniciativa que está fuera de la Constitución y de las leyes. Poco favor se le hace al venezolano generándole una esperanza y una expectativa de algo que es irreal y que es una aventura irresponsable. No podemos acompañar una iniciativa que, sin ningún resultado tangible, se convierte en una gran desilusión y frustración para la gente", señaló Ramírez.

El alcalde explicó que el país enfrenta muchos retos, como la dificultad de defender la soberanía popular; "Ante la crisis política, debemos construir soluciones basadas en la legalidad y las vías diplomáticas", acotó.

María García

Noticia al Día