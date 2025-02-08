Alcaldía conmemora aniversario del Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo enfocada en su segunda fase

El alcalde de Maracaibo encargado, Adrián Romero Martínez, anunció que trabajarán en este 2025 en la segunda fase de este emblemático espacio que fue un sueño cumplido por parte del alcalde Rafael Ramírez Colina.

El acto de aniversario de centro de salud contó con la visita de la imagen de la virgen del Rosario de Chiquinquirá y la bendición por parte de presbítero Jesús Enrique Rincón.

Las palabras del sacerdote sirvieron de motivación para la autoridad encargada del municipio, quien aseguró que las bendiciones los impulsan a seguir con el trabajo que inició Ramírez Colina en 2021.

“Esas palabras nos dan fuerza para seguir trabajando en obras como estas, obras de envergadura por eso anunciamos que en este mes continuaremos con la segunda fase de este centro que es una de nuestras prioridades en este 2025 para seguir dando cumplimiento a ese sueño que Rafael Ramírez hace un año puedo poner al servicio del oeste de la ciudad”, recalcó Romero Martínez.

Romero Martínez recordó que este proyecto se desarrolló en conjunto entre la Alcaldía y las organizaciones multilaterales. “En ese momento nos apoyaron con equipos que en ese momento el municipio no podía costear y sencillamente se demostró que con el trabajo en equipo se consiguen los éxitos”.

Aseguró que convertirán el Centro de Diagnóstico de Maracaibo en ícono de la salud en el oeste de la ciudad. “Este es un centro moderno dirigido a la atención de las enfermedades cardiovasculares. Queremos lograr que todo se consiga aquí en este pequeño espacio, vamos a continuar muy pendientes de que no falten insumos”.

El Alcalde encargado agradeció el trabajo comprometido de todas las personas que laboran en Centro Diagnóstico y reiteró que estarán enfocados en el crecimiento de estos espacios. “Queremos profundizar y tener la mayor cantidad de servicios para atender la alta demanda que tenemos en estas comunidades”, recalcó.

En este evento de aniversario le entregaron reconocimientos al doctor Juan José Salazar Vílchez, a la doctora Dayana Carolina Rincón, por cumplir un año de servicio, además, destacó el trabajo de la Organización de Primeros Auxilios LUZ “Paúl René Moreno Camacho” (PALUZ).

El Centro de Diagnóstico en números de atenciones

En este primer año de funcionamiento el Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo atendió a tres mil 749 pacientes, de los cuales, mil 975 se realizaron ecografías, mientras que mil 504 asistieron para atención cardiológica, así lo explicó Jaibel Fuenmayor, directora general de Salud.

Recordó que este centro está dedicado a consultas especializadas de cardiología y a diagnósticos asertivos en el área de imágenes. La doctora precisó que en los días de alta demanda se les da atención a unas 20 personas para ecografías y 15 para cardiología, sumando unas 500 atenciones mensuales en los meses con más demanda.

Génesis Durán, gerente general del Centro de Diagnóstico Médico, destacó que los espacios son óptimos, con atención de calidad y precios accesibles, con exoneraciones para los pacientes de bajos recursos.

“Ahora podemos resolver mayores problemas de salud. Las estadísticas nos han beneficiados, estamos haciendo un mayor aporte en salud a nuestras comunidades y damos mayor calidad de servicio”, destacó Durán.

Noticia al Día / Nota de prensa