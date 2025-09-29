Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea…

Por Noticia al Dia

Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea que reflejan una gestión proactiva y comprometida con el bienestar de la población.

A través de la Dirección General de Salud, la Alcaldía de Maracaibo, reafirma su papel como pilar fundamental de la gestión pública, desde la recuperación de infraestructura médica, jornadas quirúrgicas, participación en un simulacro nacional, despliegue en comunidades y espacios como la ciclovía.

La directora general de Salud, la doctora Mayreth Acosta, destacó que “el alcalde Gian Carlo Di Martino desarrolla una gestión activa, protagónica y en perfecta sinergia con todos los niveles de gobierno, lo que nos permite avanzar de manera efectiva en diversos frentes para dar respuestas concretas al pueblo de Maracaibo”.

Foto: Cortesía

Recuperación de la infraestructura de salud

Como parte del Plan de Recuperación de la Red infraestructura médica municipal, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Gobernación del Zulia se inició la intervención simultánea de los ambulatorios de Ziruma y Ernesto Che Guevara, para garantizar espacios modernos para la atención primaria. Estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, que busca consolidar la salud como un derecho garantizado.

El director general de la alcaldía marabina, Arnoldo Olivares, declaró que en alianza perfecta se trabaja, respondiendo a la solicitud del poder popular y materializando la sinergia entre gobierno regional y municipal.

Foto: Cortesía

“Trabajamos con responsabilidad y prontitud para que estas obras se traduzcan en bienestar, atención continua y digna”, manifestó.

En paralelo, durante los últimos días, se desarrolló una nueva jornada de cirugías de cataratas, una patología que afecta a un número considerable de marabinos. “Con estas intervenciones devolvemos calidad de vida a nuestros pacientes y reafirmamos que la salud resolutiva es prioridad en esta gestión”, afirmó la doctora Acosta.

El contingente de personal sanitario del cabildo marabino también participó activamente en el simulacro de gestión de riesgos, movilizando médicos, enfermeros y unidades de respuesta rápida en coordinación con Protección Civil, Bomberos y cuerpos de seguridad, para demostrar la capacidad de respuesta ante protocolos de atención y articulación interinstitucional en ocasión de contingencias.

Foto: Cortesía

Asimismo, durante la ciclovía dominical, el equipo médico ofreció servicios preventivos, garantizando el bienestar de los participantes y consolidando este espacio como un entorno seguro para las familias maracaiberas.

Atención integral directa

En las comunidades de: Integración Comunal en la parroquia Luis Hurtado Higuera y en Rey de Reyes de Coquivacoa se realizaron jornadas médicas-odontológicas que beneficiaron a cientos de familias que recibieron consultas, exámenes, vacunación y entrega de medicamentos gratuitos, como una respuesta de atención directa.

“Es gratificante que el equipo del Alcalde Di Martino llegue a nuestra comunidad, brindando respuestas en diferentes frentes, lo que se constituye en una acción humanista, que transforma lo político en social”, compartió Genoveva Álvarez, líder comunal de la parroquia Coquivacoa.

Foto: Cortesía

“Fue una semana altamente productiva en materia de salud. Hemos trabajado en distintos frentes, desde la infraestructura hasta la atención directa, siempre en perfecta alianza con los diferentes niveles de gobierno. La instrucción de nuestro alcalde Gian Carlo Di Martino es clara: la salud es un pilar fundamental de su gestión y seguiremos desplegados para garantizarla”, concluyó la directora municipal de salud.

Foto: Cortesía

Lee también: Gian Carlo Di Martino será proclamado Alcalde de Maracaibo este martes

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea…
Al Dia

Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

La capital zuliana vibró este viernes 26 de septiembre con la gran inauguración de la nueva sede de Motos Toro…
Sucesos

Hallan cadáver de marabino tras desaparecer en una laguna de Chile

Sus familiares solicitan el mayor rigor en las pesquisas para descartar un móvil distinto al de un accidente
Al Dia

Miguel, Gabriel y Rafael: Día de los Arcángeles que protegen, sanan y guían

Cada 29 de septiembre, la Iglesia católica celebra el Día de los Arcángeles, una fecha que honra a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres únicos arcángeles mencionados por nombre en las Sagradas Escrituras. Este reportaje revela el profundo significado espiritual de esta celebración, la misión divina de cada arcángel y su influencia en la vida cotidiana de los creyentes.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025