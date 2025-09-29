Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea que reflejan una gestión proactiva y comprometida con el bienestar de la población.

A través de la Dirección General de Salud, la Alcaldía de Maracaibo, reafirma su papel como pilar fundamental de la gestión pública, desde la recuperación de infraestructura médica, jornadas quirúrgicas, participación en un simulacro nacional, despliegue en comunidades y espacios como la ciclovía.

La directora general de Salud, la doctora Mayreth Acosta, destacó que “el alcalde Gian Carlo Di Martino desarrolla una gestión activa, protagónica y en perfecta sinergia con todos los niveles de gobierno, lo que nos permite avanzar de manera efectiva en diversos frentes para dar respuestas concretas al pueblo de Maracaibo”.

Foto: Cortesía

Recuperación de la infraestructura de salud

Como parte del Plan de Recuperación de la Red infraestructura médica municipal, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Gobernación del Zulia se inició la intervención simultánea de los ambulatorios de Ziruma y Ernesto Che Guevara, para garantizar espacios modernos para la atención primaria. Estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, que busca consolidar la salud como un derecho garantizado.

El director general de la alcaldía marabina, Arnoldo Olivares, declaró que en alianza perfecta se trabaja, respondiendo a la solicitud del poder popular y materializando la sinergia entre gobierno regional y municipal.

Foto: Cortesía

“Trabajamos con responsabilidad y prontitud para que estas obras se traduzcan en bienestar, atención continua y digna”, manifestó.

En paralelo, durante los últimos días, se desarrolló una nueva jornada de cirugías de cataratas, una patología que afecta a un número considerable de marabinos. “Con estas intervenciones devolvemos calidad de vida a nuestros pacientes y reafirmamos que la salud resolutiva es prioridad en esta gestión”, afirmó la doctora Acosta.

El contingente de personal sanitario del cabildo marabino también participó activamente en el simulacro de gestión de riesgos, movilizando médicos, enfermeros y unidades de respuesta rápida en coordinación con Protección Civil, Bomberos y cuerpos de seguridad, para demostrar la capacidad de respuesta ante protocolos de atención y articulación interinstitucional en ocasión de contingencias.

Foto: Cortesía

Asimismo, durante la ciclovía dominical, el equipo médico ofreció servicios preventivos, garantizando el bienestar de los participantes y consolidando este espacio como un entorno seguro para las familias maracaiberas.

Atención integral directa

En las comunidades de: Integración Comunal en la parroquia Luis Hurtado Higuera y en Rey de Reyes de Coquivacoa se realizaron jornadas médicas-odontológicas que beneficiaron a cientos de familias que recibieron consultas, exámenes, vacunación y entrega de medicamentos gratuitos, como una respuesta de atención directa.

“Es gratificante que el equipo del Alcalde Di Martino llegue a nuestra comunidad, brindando respuestas en diferentes frentes, lo que se constituye en una acción humanista, que transforma lo político en social”, compartió Genoveva Álvarez, líder comunal de la parroquia Coquivacoa.

Foto: Cortesía

“Fue una semana altamente productiva en materia de salud. Hemos trabajado en distintos frentes, desde la infraestructura hasta la atención directa, siempre en perfecta alianza con los diferentes niveles de gobierno. La instrucción de nuestro alcalde Gian Carlo Di Martino es clara: la salud es un pilar fundamental de su gestión y seguiremos desplegados para garantizarla”, concluyó la directora municipal de salud.

Foto: Cortesía

Noticia al Día