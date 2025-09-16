Alcaldía de Maracaibo inaugura Una + 5 = ARTE en homenaje a la ciudad

Un homenaje vibrante a la identidad, historia y sensibilidad estética de la capital zuliana: así se resume la exposición colectiva que, en el marco de la conmemoración del 496° aniversario de la ciudad, inauguró la Alcaldía de Maracaibo a través de su Dirección de Cultura.

La muestra, instalada en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, reúne el talento de seis destacados artistas plásticos: María Antonieta Valero, Francisco Xaveirus, Douglas Soto, Enrique Colina, Gerardo Cárdenas y Carlos Ramos.

A través de sus obras, estos creadores ofrecen una mirada plural y profunda sobre el alma maracaibera.

Sentir popular

El evento inaugural contó con la presencia de personalidades de la cultura, invitados especiales y público en general, destacando la emotiva presentación del Ensamble Municipal Rafael Rincón González, que deleitó a los asistentes con piezas musicales que evocan la tradición y el sentir popular de la región.

Ramón Colina, director municipal de Cultura, expresó: “Esta exposición no solo celebra el arte, sino también la memoria viva de Maracaibo. Cada obra es un testimonio de amor por nuestra ciudad, una invitación a redescubrirla desde la sensibilidad de nuestros creadores".

Amor por Maracaibo

La artista plástica María Antonieta Valero, reconocida en el mundo del arte como Marianto, compartió: “Me llena de orgullo y emoción ser la única mujer presente en esta exposición. Cada una de mis obras es un homenaje al amor que siento por nuestra ciudad, por la naturaleza que nos rodea y por los gatos, que ocupan un lugar muy especial en mi corazón”.

Por su parte, el artista Gerardo Cárdenas, otro de los expositores, señaló: “Participar en Una + 5 = ARTE es un privilegio. Es una oportunidad para dialogar con la historia de Maracaibo desde el lienzo, desde la forma y el color, y para rendir tributo a lo que somos como pueblo”.

La exposición estará abierta al público durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, ofreciendo a los maracaiberos y visitantes una experiencia artística que celebra la diversidad, la memoria y el espíritu creativo de la ciudad.

