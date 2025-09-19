Viernes 19 de septiembre de 2025
Alcaldía de Maracaibo instalará semáforos inteligentes la próxima semana

El proyecto responde a las demandas ciudadanas en materia de tránsito y seguridad, según explicó el mandatario local

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo instalará semáforos inteligentes la próxima semana
Foto: Agencia
El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció que a partir de la próxima semana comenzará la instalación de semáforos inteligentes en distintos puntos de la ciudad, como parte de un plan integral de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

El proyecto responde a las demandas ciudadanas en materia de tránsito y seguridad, según explicó el mandatario local.

“La gente se ha vuelto exigente en este último mes. Hay un despertar, y nosotros vamos al ritmo de esa exigencia”, expresó Di Martino durante su declaración.

Además de los nuevos dispositivos de control de tráfico, el plan contempla trabajos de señalización y demarcación en calles y avenidas. El alcalde señaló que actualmente la ciudad carece de indicaciones básicas como señales de pare, lo que ha contribuido al aumento de accidentes viales. “Yo incluso sufrí hace poco un accidente porque una persona que tenía el pare no lo respetó”, reveló.

Di Martino reconoció que, con apenas un mes de gestión, aún queda mucho por hacer. “Sé que hemos hecho lo que hemos podido, pero admito que no es suficiente. Los niveles de exigencia y esperanza son muy altos”, afirmó, destacando el respaldo del gobernador Luis Caldera y del presidente Nicolás Maduro en este proceso.

El Ejecutivo nacional apoyará la ejecución del plan de semaforización y señalización, mientras que los cuerpos de seguridad —Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana y Policía Regional— serán activados para realizar acordonamientos y garantizar la seguridad de conductores y peatones durante los trabajos.

Noticia al Día / Nota de prensa

Firma oficial marca el inicio de la renovación sonora y patrimonial en la Basílica

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Firma oficial marca el inicio de la renovación sonora y patrimonial en la Basílica

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 18, de septiembre de 2025 en el Horóscopo…
Sismo de 6,1 sacudió el este de Indonesia

No se reportaron víctimas
Firma oficial marca el inicio de la renovación sonora y patrimonial en la Basílica

La firma fue acompañada por autoridades eclesiásticas, representantes de la empresa especializada y miembros de la feligresía, quienes celebraron con entusiasmo este avance
Trump y Xi despejarán hoy el futuro de TikTok en EEUU después de cuatro ultimátum

En su última visita oficial a Gran Bretaña, Trump aseguró que desea «concretar» algo sobre TikTok en la conversación telefónica que mantendrá hoy con Xi porque esta red social «tiene un valor enorme» y «odiaría regalar algo con valor»

