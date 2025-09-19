Alcaldía de Maracaibo instalará semáforos inteligentes la próxima semana

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció que a partir de la próxima semana comenzará la instalación de semáforos inteligentes en distintos puntos de la ciudad, como parte de un plan integral de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

El proyecto responde a las demandas ciudadanas en materia de tránsito y seguridad, según explicó el mandatario local.

“La gente se ha vuelto exigente en este último mes. Hay un despertar, y nosotros vamos al ritmo de esa exigencia”, expresó Di Martino durante su declaración.

Además de los nuevos dispositivos de control de tráfico, el plan contempla trabajos de señalización y demarcación en calles y avenidas. El alcalde señaló que actualmente la ciudad carece de indicaciones básicas como señales de pare, lo que ha contribuido al aumento de accidentes viales. “Yo incluso sufrí hace poco un accidente porque una persona que tenía el pare no lo respetó”, reveló.

Di Martino reconoció que, con apenas un mes de gestión, aún queda mucho por hacer. “Sé que hemos hecho lo que hemos podido, pero admito que no es suficiente. Los niveles de exigencia y esperanza son muy altos”, afirmó, destacando el respaldo del gobernador Luis Caldera y del presidente Nicolás Maduro en este proceso.

El Ejecutivo nacional apoyará la ejecución del plan de semaforización y señalización, mientras que los cuerpos de seguridad —Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana y Policía Regional— serán activados para realizar acordonamientos y garantizar la seguridad de conductores y peatones durante los trabajos.

