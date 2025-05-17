Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo realiza trabajo integral de extensión de red de gas y rehabilitación vial en Isla Dorada

El trabajo de dotar de gas directo a esta comunidad marca un hito, en vista que los residentes no cuentan con este servicio desde hace más de 50 años

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo realiza trabajo integral de extensión de red de gas y rehabilitación vial en Isla Dorada
Foto; Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Autónomo de para el Suministro de Gas Doméstico (SAGAS) inició este 14 de mayo un importante proyecto integral en la urbanización Isla Dorada, que comprende la extensión de la red de gas doméstico para todas sus villas y edificios, así como la rehabilitación vial de la zona.

El trabajo de dotar de gas directo a esta comunidad marca un hito, en vista que los residentes no cuentan con este servicio desde hace más de 50 años.

El proyecto se desarrollará en tres fases; la primera se centra en la extensión de la red de gas, acompañada de trabajos de rehabilitación vial, señalización y pintura de aceras y brocales hasta el primer puente de acceso a las villas. Se estima que la ejecución de estos trabajos iniciales tendrá una duración aproximada de mes y medio.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, explicó que estos trabajos representan un significativo avance en la calidad de vida de los habitantes de Isla Dorada, en la parroquia Coquivacoa, quienes finalmente podrán disfrutar de la comodidad y eficiencia del gas doméstico directo.

“La mayoría de los vecinos contaban con cocinas eléctricas o bombonas, porque no existía gas en la zona, ya no tendrán la necesidad de tener las bombonas debido al trabajo que estamos realizando desde el SAGAS para que los más de cuatro mil 140 usuarios se beneficien con todo el trabajo realizado en la zona”, recalcó Romero Martínez.

El alcalde encargado explicó que en esta primera fase se tendió mil 254 metros de tubería PEAD de 63 milímetros, 110 metros de tubería PEAD de 32 milímetros, 228 metros de tubería PEAD de 90 milímetros y 64 metros de extensión para acometidas; además, se construyó un Casing, que es la instalación de soportes prefabricados en acero con 36 metros de tubería de 90 milímetros, para beneficiar a 257 viviendas, aproximadamente.

Raúl Villalobos, director del SAGAS, precisó que entre los trabajos ejecutados estuvo la instalación de tres Casing (pases aéreos) con 10 soportes de acero al carbono tipo L en los puentes más casing de 20 metros de longitud para puentes de concreto y el uso de grúa telescópica de 5 toneladas.

Asimismo, destacó que se realizó la reposición de asfalto en el conjunto residencial de Isla Dorada, en la cual se aplicaron 394 toneladas de asfalto en un área de 3 mil 424 metros cuadrados, demarcación vial de 720 metros lineales, y la pintura en brocales en 568 metros lineales.

Con este proyecto se estarían beneficiando las residencias d Islote Sotavento que lo conforman: Isla Verde, Residencia Ariel, Villa Toledo, Conjunto Residencial Biscayne, Residencia Lago Villa 1, 2 y 3, Isla Girasol, Residencia Vista Lago, Villa Versalle, Villa Punta Norte, Villa Punta Cara, Villa Azudanza, Villa Cabonorte, Villa Bonaire 1 y 2, Villa María, Costa Dorada Villa, Costa Linda y Villa Isabel.

También el Islote Barlovento está confirmado por: Residencia Singapur, Rada Isla Dorada, Villa Costa Brava, Residencia las Villas, Residencia Villa Tivoni, CC Flamingo Beach, CR Lago Villa 2 y Villa Aquanorte.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Ciencia

OMS: El calor extremo se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos ocupacionales

Los modelos de cálculo indican que la productividad de los trabajadores cae entre un 2% y 3% por cada grado por encima de los 20 grados Celsius, lo que debe comprenderse en el contexto de olas de calor que cada vez son más frecuentes y prolongadas en distintas partes del mundo
Internacionales

Incendio de gran magnitud arrasa planta industrial en EEUU

El estallido ocurrió en las instalaciones de Smitty’s Supply, un fabricante y distribuidor de lubricantes y aceites para motor
Política

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

China y Rusia se sumaron apoyar al Gobierno de Venezuela

Nacionales

Vuelo 61 del Plan Vuelta a la Patria retorna 184 venezolanos desde Texas

La operación forma parte del Plan Vuelta a la Patria, mecanismo impulsado por el Gobierno Bolivariano para facilitar el retorno voluntario de connacionales que se encontraban en el extranjero

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025