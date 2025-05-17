Alcaldía de Maracaibo realiza trabajo integral de extensión de red de gas y rehabilitación vial en Isla Dorada

La Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Autónomo de para el Suministro de Gas Doméstico (SAGAS) inició este 14 de mayo un importante proyecto integral en la urbanización Isla Dorada, que comprende la extensión de la red de gas doméstico para todas sus villas y edificios, así como la rehabilitación vial de la zona.

El trabajo de dotar de gas directo a esta comunidad marca un hito, en vista que los residentes no cuentan con este servicio desde hace más de 50 años.

El proyecto se desarrollará en tres fases; la primera se centra en la extensión de la red de gas, acompañada de trabajos de rehabilitación vial, señalización y pintura de aceras y brocales hasta el primer puente de acceso a las villas. Se estima que la ejecución de estos trabajos iniciales tendrá una duración aproximada de mes y medio.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, explicó que estos trabajos representan un significativo avance en la calidad de vida de los habitantes de Isla Dorada, en la parroquia Coquivacoa, quienes finalmente podrán disfrutar de la comodidad y eficiencia del gas doméstico directo.

“La mayoría de los vecinos contaban con cocinas eléctricas o bombonas, porque no existía gas en la zona, ya no tendrán la necesidad de tener las bombonas debido al trabajo que estamos realizando desde el SAGAS para que los más de cuatro mil 140 usuarios se beneficien con todo el trabajo realizado en la zona”, recalcó Romero Martínez.

El alcalde encargado explicó que en esta primera fase se tendió mil 254 metros de tubería PEAD de 63 milímetros, 110 metros de tubería PEAD de 32 milímetros, 228 metros de tubería PEAD de 90 milímetros y 64 metros de extensión para acometidas; además, se construyó un Casing, que es la instalación de soportes prefabricados en acero con 36 metros de tubería de 90 milímetros, para beneficiar a 257 viviendas, aproximadamente.

Raúl Villalobos, director del SAGAS, precisó que entre los trabajos ejecutados estuvo la instalación de tres Casing (pases aéreos) con 10 soportes de acero al carbono tipo L en los puentes más casing de 20 metros de longitud para puentes de concreto y el uso de grúa telescópica de 5 toneladas.

Asimismo, destacó que se realizó la reposición de asfalto en el conjunto residencial de Isla Dorada, en la cual se aplicaron 394 toneladas de asfalto en un área de 3 mil 424 metros cuadrados, demarcación vial de 720 metros lineales, y la pintura en brocales en 568 metros lineales.

Con este proyecto se estarían beneficiando las residencias d Islote Sotavento que lo conforman: Isla Verde, Residencia Ariel, Villa Toledo, Conjunto Residencial Biscayne, Residencia Lago Villa 1, 2 y 3, Isla Girasol, Residencia Vista Lago, Villa Versalle, Villa Punta Norte, Villa Punta Cara, Villa Azudanza, Villa Cabonorte, Villa Bonaire 1 y 2, Villa María, Costa Dorada Villa, Costa Linda y Villa Isabel.

También el Islote Barlovento está confirmado por: Residencia Singapur, Rada Isla Dorada, Villa Costa Brava, Residencia las Villas, Residencia Villa Tivoni, CC Flamingo Beach, CR Lago Villa 2 y Villa Aquanorte.

Noticia al Día / Nota de prensa