Jueves 16 de octubre de 2025
Regionales

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Así lo dio a conocer este jueves 16 de septiembre en rueda de prensa el alcalde Gian Carlo Di Martino acompañado de Francisco Urbina, presidente del CRU, Miguel Silva, Intendente del Centro de Procesamiento Urbano, Ámbar García, presidenta de la corporación "Maracaibo juntos todo es posible", y Dimas Graterol, representante del gremio de vendedores del "Callejón de los Pobres".

Por José Gregorio Flores

Alcaldía de Maracaibo rescatará el
El alcalde Gian Carlo Di Martino anunció este jueves 16 de octubre la remodelación del "Callejón de los Pobres". Foto: Xiomara Solano.
Con un ambicioso y moderno plan de renovación, la Alcaldía de Maracaibo y el Centro Rafael Urdaneta (CRU), llevarán a cabo esta misma semana los trabajos de rehabilitación del mercado popular "Callejón de los Pobres" en el casco central de la ciudad, atendiendo las peticiones de los comerciantes informales que hacen vida en este importante recinto y que tenían tiempo solicitando su intervención.

Así lo dio a conocer este jueves 16 de septiembre en rueda de prensa el alcalde Gian Carlo Di Martino acompañado de Francisco Urbina, presidente del CRU, Miguel Silva, Intendente del Centro de Procesamiento Urbano, Ámbar García, presidenta de la corporación "Maracaibo juntos todo es posible", y Dimas Graterol, representante del gremio de vendedores del "Callejón de los Pobres".

La primera autoridad municipal informó que los trabajos de remodelación de todas las áreas de ese gran mercado, se realizarán sin afectar e interrumpir las actividades comerciales de sus vendedores, tomando en cuenta que se avecina la temporada decembrina y es la época del año que más esperan aumentar sus ventas. Resaltó que para el 2026, el "Callejón de los Pobres" tendrá "otra cara" y será reinaugurado.

Según explicaron los expertos que acompañaron al alcalde en estas declaraciones, la remodelación del mercado contará con elementos arquitectónicos propios de las casas de la extinta barriada de El Saladillo, para resaltar los valores patrimoniales que identifican a la ciudad. Asimismo, su nueva fachada y áreas internas, tendrán detalles pictóricos inspirados en todo lo que tiene que ver con la zulianidad.

También explicaron que, próximamente, se realizará un censo para que la municipalidad tenga la matricula real de los comerciantes que trabajan en ese espacio y que una de las prioridades de esta gran rehabilitación, es optimizar el sistema de drenajes con el propósito de mantener dichas instalaciones libres de aguas residuales que muchas veces se convierten en un foco de infección.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano y Reyhans Quiroz

Temas:

