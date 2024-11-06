Basílica de Chiquinquirá se une al homenaje gaitero que se realizará este 8-Nov

La Basílica de Chiquinquirá se unirá este viernes 8 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, al homenaje gaitero, como parte de las fiestas patronales. La actividad se realizará en la Plazoleta del templo sagrado que congregará a más de 500 gaiteros.

La Fundación Nacional de la Gaita “Gaiteros de Corazón” ha organizado este gran encuentro, coincidiendo con la celebración del Día del Gaitero. Con la presencia de la sagrada reliquia de la Chinita, los músicos interpretarán sus más conmovedoras piezas, creando una atmósfera de fe y alegría.

Este reencuentro monumental no solo es una muestra de devoción, sino también un homenaje a la tradición gaitera zuliana.

Noticia al Día / Basilica de Chinquinquirá