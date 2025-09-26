Cae parte de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús en Maracaibo tras sismos

Tras los sismos registrados en la región zuliana la tarde de este miércoles 24 y la madrugada del jueves 25 de septiembre, los usuarios siguen reportando los daños ocasionados.

A través de redes, que los movimientos telúricos provocaron la caída de un pedazo de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en el sector Veritas, específicamente en el complejo del Hospital de Niños.

Esta capilla o iglesia fue construida en 1932 por encargo del expresidente del Zulia, Vincenzo Pérez Soto, como parte de un acto de fe.

La obra, diseñada por el arquitecto belga León Jerónimo Hoet, mismo que diseñó el Teatro Baralt. La capilla tiene un valor histórico y arquitectónico significativo, y actualmente se encuentra en estado de deterioro.

