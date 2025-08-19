En un giro inesperado del calendario, varios establecimientos comerciales en la región zuliana decidieron adelantar la navidad colocando sus productos en las vitrinas, dando así desde ya la bienvenida a la temporada decembrina.

Por esto, muchas personas desde ya comienzan a comprar artículos navideños, en un intento de prevenir que los precios de los artículos suban.

En este sentido, en muchos locales en Maracaibo tienen precios variados que van desde los 3 dólares en adelante, donde se puede apreciar árboles de navidad, bambalinas, arcos, renos, osos polares, estrellas, luces, globos, entre otros objetos.

Durante un breve sondeo por el casco central de la ciudad, el equipo reporteril de Noticia al Día, constató que el costo de los artículos navideños más solicitados va desde los seis hasta los 20 dólares.

Algunos de estos son los arcos de navideños en 12$ y los osos decorativos que valen 25$. Asimismo, bambalinas entre 5 y 10$ y para resaltar algo muy importante, en nuestra navidad, no puede faltar el árbol navideño que se pueden conseguir desde los 18 hasta 35$.

Es el momento ideal para que la gente adquiriera estos coloridos artículos que harán de toda celebración navideña una experiencia memorable. Por ello, es recomendable no dejar pasar esta oportunidad, aprovechando la compra de estos productos antes de noviembre; asegurando un fin de año mágico.

Noticia al Día / Franyer García, Pasante Unica

Fotos: Xiomara Solano / Wilberth Marval