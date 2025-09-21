Conozca las avenidas que estarán cerradas por motivo de la Ciclovía en Maracaibo este domingo 21-Sep

Este domingo 21 de septiembre, se llevará a cabo la ciclovía entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 am.
El personal médico municipal estará presente para brindar atención preventiva y de emergencia a los participantes, a través de la presencia de un equipo multidisciplinario, para garantizar el bienestar a lo largo del recorrido.
Ante ello, la Alcaldía de Maracaibo, anunció que se cerrará el tramo Sur- Norte.
A continuación las avenidas que estarán cerradas.
- Av. 93 Padilla
- Av. El Milagro
- Av. 4 Bella Vista hasta la Plaza El Ángel.
El cierre se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 am.
Noticia al Día