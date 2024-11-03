CPNB realizó jornada social en el materno infantil de Cuatricentenario beneficiando a más de 60 parturientas en la zona oeste de Maracaibo

Con amor y compromiso, autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritas al Servicio de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, aportaron su granito de arena en el Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario en Maracaibo, beneficiando a las más de 60 parturientas.

La llegada de los funcionarios del DAET sorprendieron a las madres, quienes fueron beneficiadas con canastillas para recién nacidos contentivas de pañales y leche maternizada. Su labor se extendió por varias horas, en las cuales los más pequeños de la casa disfrutaron con los juguetes que le fueron regalos.

Noticia al Día / Nota de Prensa