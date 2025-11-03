Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Los habitantes de Lomas del Valle 2 av.67 con calle 83 B, corredor vía Amparo, del municipio Maracaibo, denuncian que se está cometiendo presunto maltrato y/o negligencia contra un perro.

Aseguran que a diario, alrededor de las 7:00 a.m., el animal es sacado de la vivienda y dejado en la calle. El canino pasa la totalidad del día en la vía pública, expuesto a las condiciones ambientales y, según los denunciantes, sin acceso a alimento ni agua.

Los vecinos califican el ruido emitido por el cachorro como un "martirio" que afecta gravemente su calidad de vida y descanso, impidiéndoles conciliar el sueño.

Se solicita a las autoridades competentes realizar una inspección inmediata y exhaustiva en la dirección indicada para verificar el estado de salud del animal y tomar las medidas correctivas o sancionatorias que la ley establezca para garantizar el bienestar del canino y cesar la perturbación vecinal.

Noticia al Día