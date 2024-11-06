Domingo 24 de agosto de 2025
Ciencia

Dos equipos de robótica del colegio Salto Ángel afinan motores para representar a Venezuela en Turquía con los prototipos "Plecos" y "Sparky"

Dos equipos de robótica del colegio Salto Ángel, conformados por seis talentosos adolescentes, se encuentran afinando detalles para representar a…

Por José Gregorio Flores

Dos equipos de robótica del colegio Salto Ángel afinan motores para representar a Venezuela en Turquía con los prototipos
Dos equipos de robótica del colegio Salto Ángel representarán a Venezuela en las olimpiadas a celebrarse del 28 al 30 de noviembre en Turquía. Foto: Wilberth Marval.
Dos equipos de robótica del colegio Salto Ángel, conformados por seis talentosos adolescentes, se encuentran afinando detalles para representar a Venezuela en el World Robot Olympiad, evento que se llevará a cabo desde el 28 hasta el 30 de noviembre en Turquía.

El primer equipo está dentro de la categoría Futuros Innovadores y lo integran los estudiantes de bachillerato Sebastián Salina (mecánico y diseñador), Victoria Sáez (capitana y programadora) y Rosa Wong (mecánica y electrónica), encargados de poner en funcionamiento a Sparky 5.1.

Victoria Sáez y Sebastián Salina, creadores del prototipo Sparky 5.1.

Este prototipo durante la competencia en Turquía tendrá que completar dos desafíos, uno abierto y otro cerrado. En su trayectoria tendrá que ser capaz de mantener su dirección, cruzar y evitar obstáculos sin chocar. Sparky 5.1 es un robot pequeño, pesa 900 gramos y fue construido en menos de una semana.

El segundo equipo está dentro de la categoría Futuros Ingenieros y lo conforman los estudiantes Angelina Ferrer (capitana), Mariana Sánchez (mecánica) y Alfredo Ríos (programación y electrónica), quienes idearon y materializaron a "Plecos", un robot sumergible para extraer sedimentos.

"Plecos" tuvo un proceso de fabricación que duró cuatro meses y fue sometido una serie de pruebas, una de estas, en el Lago de Maracaibo, la cual superó sin dificultad. Su misión es limpiar lagunas de efluentes, plantas potabilizadoras y estanques o piscinas utilizados por la industria camaronera.

La líder de este equipo, Angelina Ferrer, destacó que para que "Plecos" haga su trabajo no es necesario vaciar el espacio que está contaminado o sucio, pues puede hacer su recorrido sin paralizar la producción o funcionamiento del espacio afectado por la sedimentación.

Este es "Plecos", una oruga extractora de sedimentos, cuyo proyecto fue aprobado por el MINCYT para llevarlo a escala real.

"Creamos este robot porque sabemos que hay personas que exponen su vida metiéndose a piscinas o estanques para limpiar el fondo, contaminándose en un entorno tan peligroso como lo es una laguna de efluentes. Por estos motivos diseñamos a Plecos y para nosotros fue todo un reto, pues una de las dificultades que tuvimos era hacerlo sumergible hasta que finalmente lo logramos", dijo.

Mariana Sánchez (mecánica), Angelina Ferrer (capitana) y Alfredo Ríos (programación y electrónica), creadores de "Plecos".

Alex Rincón, director del colegio Salto Ángel, manifestó su satisfacción con esta representación regional, la cual forma parte de la selección nacional de robótica, integrada por 16 equipos de todo el país. En el caso del estado Zulia, dos instituciones educativas participarán en el World Robot Olympiad.

Rincón destacó el apoyo por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo organismo llevará a escala real el prototipo "Plecos", para determinar su verdadero potencial y alcance en la industria petrolera. Agregó que muchas de las partes y piezas de este robot, fueron hechas con una impresora 3D.

La World Robot Olympiad Association, fundada en el 2004, es una organización sin fines de lucro que coordina la ejecución de la competencia donde participan más de 93 países en todo el mundo. Este año, Turquía será el país anfitrión de la final internacional y el tema elegido fue "Aliados de la Tierra".

La Olimpiada Mundial de Robótica (WRO por sus siglas en inglés) es una competencia dirigida a equipos de niños y jóvenes con edades comprendidas entre 8 y 19 años de edad, que miden  sus conocimientos utilizando la educación STEAM a través de la robótica educativa, con la finalidad de resolver los distintos retos que promueven el pensamiento lógico, la creatividad y su habilidad para solucionar problemas de una forma divertida y emocionante. 

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: Wilberth Marval

