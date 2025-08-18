Lunes 18 de agosto de 2025
Dos nuevas ondas tropicales entrarán al país esta semana: Pronostican lluvias en áreas del Lago de Maracaibo este lunes 18-Ago

Durante esta semana es probable se mantenga la nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional ante el período lluvioso

Por Candy Valbuena

Foto: Candy Valbuena
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la entrada al territorio nacional de las ondas tropicales (OT) número 28 y 29 a partir del miércoles 20, así como probabilidad de lluvias hacia las áreas de Lago de Maracaibo y otras zonas del país.

Se espera hasta horas del mediodía de este lunes, cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del país. Por otra parte, se prevé mantos nubosos asociados a núcleos convectivos de rápida evolución productores de lluvias o chubascos especialmente en zonas al este de Apure y Barinas, Amazonas y en el Lago de Maracaibo.

Condiciones meteorológicas para esta semana

El organismo destaca el período lluvioso en todo el territorio nacional. Se estima que durante esta semana, prevalezca nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, dando origen a precipitaciones de intensidad variable, ráfagas de viento y actividad eléctrica, especialmente en la madrugada, primeras horas de la mañana, así como también en la tarde y la noche; con mayor frecuencia en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales; con mayor intensidad para inicios de la semana y el fin de semana, debido a inestabilidad atmosférica asociada al transito de las OT N° 28 y 29.

Se espera para el resto de la semana que en áreas de Centro Norte, Oriente y Llanos Centrales los acumulados pluviométricos sean menores, debido a concentraciones de leves a moderadas del Polvo Sahariano, los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 del mes en curso. Condiciones atmosféricas propiciadas además por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica en el centro y norte del país.

Foto: Inameh

